明晚變天！降雨4變化　強烈冷氣團超濕冷「體感溫度探6度」

▲下波強烈冷氣團周五報到，華南水氣東移，各地有降雨機會，感受濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，不過下一道鋒面將進逼，未來一周降雨有4變化，明晚率先變天，加上華南雲雨東移，周五各地有雨，其中北部降雨時間長，基隆北海岸、北部山區有較大雨勢，周日雨勢減緩，下周還有一波變天；新一波強烈冷氣團也趕在周五抵達，周五晚到周六清晨最冷，北部下探10度，其中基隆體感溫度最低6度。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天隨強烈大陸冷氣團減弱，各地溫度回升，清晨雖然有12到14度或局部10度低溫，但沒有前幾天冷，白天高溫可到20度，南部近山區有機會近30度，感受溫暖微熱，穩定天氣會維持到明天白天，明天下半天開始鋒面接近，後續鋒面通過，受後方強烈冷氣團影響，慢慢轉較冷天氣。

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今天環境風場偏東南風，各地大致多雲到晴、可見陽光，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星飄雨機會。

未來一周天氣趨勢，趙竑說明，今天晚上之後，台灣北部海面有鋒面逐漸建立，明天晚上鋒面慢慢接近通過台灣附近，周五(3月1日)、周六受強烈冷氣團影響，周日後環境轉東南風，變得比較溫暖，下周一、下周二華南有明顯鋒面生成，下周二後鋒面靠近台灣附近，高溫有機會到30度以上，未來一周溫度變化相當大。

▲未來一周降雨有4變化。（圖／氣象署）

趙竑指出，未來一周降雨分四大部分，今天到周四白天屬穩定天氣，東半部、基隆北海岸、恆春半島、北部山區有零星飄雨，周四下午之後鋒面靠近，北部漸漸有陣雨出現，雨勢從北往南影響，周五水氣最多，華南雲雨東移，各地都可能會下雨，北台灣降雨最明顯，雨勢持續，沒有停雨空檔，其他地方則是局部短暫雨，基隆北海岸、北部山區會有局部較大雨勢。

趙竑進一步說明，周六之後仍有水氣，但水氣在減少過程，北部、東半部有降雨，中南部從局部短暫雨轉為零星飄雨，中南部平地可見陽光；周日、下周一環境變乾燥，迎風面地區會有降雨，背風側山區有零星飄雨。

未來一周溫度也會有劇烈變化，趙竑表示，今天、明天白天高溫類似，各地落在20到25度，南部近山區接近30度，明天下午鋒面通過，溫度一路下滑，周六和周日清晨是這波強烈冷氣團溫度最低時刻，北台灣10到12度，其他地方12到15度，搭配水氣影響，下波變天感受濕冷，由於新一波冷空氣影響期間，水氣比上一波更多，感受會更濕冷，體感溫度比較低。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

根據中央氣象署體感溫度預報顯示，周五、周六基隆體感溫度最低探6度，新竹縣、新竹市、苗栗縣周六體感溫度探7度，彰化周六體感溫度最低也下探9度。

下波強烈冷氣團也可望追雪，趙竑指出，因華南雲雨東移，水氣充足，與溫度配合下，周五晚上到周日清晨3000到3500公尺高山，有零星降雪可能。

周日、下周一冷空氣減弱，慢慢溫度回升，下周二後各地高溫都有機會近30度，南部可到33到34度，感受相當熱，溫度變化大。

趙竑表示，下周三、下周四又會有一波冷空氣影響，強度預估以東北季風為主，但屬於後期天氣變化大，要留意最新天氣資訊。