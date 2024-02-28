周五大變天！全台急降溫轉雨　連凍2天「低溫跌破10度」

▲下一波強烈冷氣團周五抵達，北部郊區低溫可能跌破10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團減弱，今天(28日)氣溫回升，不過周五天氣將再有大幅度變化，鋒面通過加上新一波強烈冷氣團南下，各地都有短暫陣雨機會，並出現降溫，周五晚間到周六清晨北部市區低溫下探11度，郊區有10度以下低溫機會，周四到周五間天氣溫度有大幅差異。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，強烈冷氣團今天開始減弱，整體氣溫回升外，大多數地區天氣也都轉好許多，預估今天只有基隆北海岸、北部山區、東半部地區有短暫雨機會。氣溫方面，今天北部白天高溫可望回到20度以上，大約22到23度，雖然並不是很溫暖的溫度，但跟過去幾天相比會舒適很多。

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歐宗學指出，類似天氣可望持續到明天上半天，不過台南以北要注意夜間到清晨時段可能有低雲或霧影響能見度。明天下半天起，台灣北方海面將有鋒面建立並逐漸接近，預估大台北、東北部雲量會陸續增多，並開始有些零星短暫雨發生。

▲今明兩天天氣趨勢。（圖／氣象署）

歐宗學提醒，明天下半天到晚間鋒面就會通過，後續新一波的強烈冷氣團就會逐漸南下，同時環境水氣明顯增多，到周五各地普遍都會有短暫陣雨機會，氣溫也將顯著轉冷，預估周五晚到周六清晨中北部市區低溫下探11到12度，郊區有10度或以下低溫機會，要留意周四到周五之間的天氣、氣溫大幅差異。

周六仍受強烈冷氣團影響，歐宗學表示，周六環境水氣仍多，各地多雲或陰並且仍有短暫雨機會，氣溫持續偏冷。周日開始這波強烈冷氣團就會開始減弱，各地天氣逐漸轉好並回溫。目前看下周一、二回暖的幅度會更大，下周一各地白天高溫將上看25到28度，下周二更可達28到30度。

不過歐宗學指出，下周三又會有鋒面通過及冷空氣再南下，屆時天氣、氣溫將再度有大幅度的變化出現，詳細變化仍有不確定性，需留意最新天氣預報。