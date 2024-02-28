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「全台有雨」倒春寒！3月冬衣先別收　2波強冷空氣接力

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周五20時地面氣壓及降水模擬圖（上圖左）顯示，鋒面過境，中部以北明顯降雨；周五20時850百帕溫度模擬圖（上圖右）則顯示，鋒後強冷空氣南下。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！即將進入3月春天，但冬衣先別收，周五全台有雨。氣象專家吳德榮表示，周五鋒面後有強冷空氣，中部以北乍暖還寒、天氣濕冷；下周三另一波鋒面及強冷空氣南下，天氣再變。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周四漸轉「高壓迴流」型態，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四晚鋒面接近，北台灣轉有局部雨，氣溫漸降。

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吳德榮說，周五過境的鋒面較前一波結構完整，將為中部以北帶來明顯降雨，南部亦有零星飄雨的機率，鋒後強冷空氣比前一波稍弱、約暖1度；周五晚、周六晨有再度接近強烈大陸冷氣團標準的機率，北部沿海及部分平地仍將降至10度左右；周五、周六中部以北乍暖還寒、天氣濕冷，應注意添衣保暖。

吳德榮分析，周日冷空氣減弱，天氣漸好轉，氣溫漸回升，東半部有局部短暫雨；下周一、下周二轉高壓迴流型態，各地晴暖如夏，西半部、外島易有霧；下周三另一波鋒面及強冷空氣南下，天氣再變。

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