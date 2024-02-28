把握好天氣！明晚起「雨擴全台」　2波最低溫時間曝

▲周五全台降雨機率增加。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

把握今天回溫好天氣，周五再轉冷！中央氣象署觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的10.1度。氣象署預報員陳姵安表示，周四晚北部轉為有局部短暫雨，周五全台有局部短暫雨，預估最低溫時間落在周六清晨和周日清晨，北部低溫11-12度。



陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天強烈大陸冷氣團減弱，今日、周四白天回溫較明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島和北部山區有零星短暫雨；周四晚間鋒面接近，北部轉為有局部短暫雨的天氣。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周五鋒面通過，冷空氣南下，目前預報以冷氣團為主，也可能達強烈冷氣團，全台有局部短暫雨，其中北部降雨較持續，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢機率。

陳姵安表示，周六冷氣團或強烈冷氣團影響，中南部平地偏多雲，其他地區仍有局部短暫雨；目前預報最低溫時間落在周六清晨和周日清晨，北部低溫11-12度，中南部13-15度。

陳姵安指出，周日冷空氣減弱，清晨仍偏冷，白天起回溫，東半部、西半部山區有零星短暫雨；下周一、下周二各地多雲到晴，下周一東部、東南部有零星短暫雨，下周二基隆北海岸、北部山區有局部短暫雨。