快訊／英國王室「最帥成員」猝逝！　享年僅45歲

▲蓋布瑞拉‧溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的夫婿金斯頓（Thomas Kingston）日前在自家猝逝。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國王室再傳不幸消息，查爾斯國王的堂妹蓋布瑞拉‧溫莎夫人（Lady Gabriella Windsor）的夫婿金斯頓（Thomas Kingston）日前在自家猝逝，享年僅45歲，王室並未對外公布死因。

▲金斯頓年僅45歲。（圖／路透）



根據《天空新聞》報導，白金漢宮宣布，金斯頓25日晚間於自宅過世，但未公開死因。查爾斯國王與其他王室成員都已獲知消息，但仍對金斯頓年僅45歲就猝逝感到相當震驚，並向蓋布瑞拉與金斯頓獻上衷心的思念和祈禱。

金斯頓與蓋布瑞拉交往多年後於2019年5月舉行婚禮，當時已故的女王伊莉莎白二世也出席了婚禮。金斯頓生前是一名金融分析師，並擔任Devonport Capital的董事，過去也曾在2002年作為英國人質綁架事件的談判代表前往伊拉克。

▲蓋布瑞拉和金斯頓在2019年舉行婚禮。（圖／達志影像／美聯社）



金斯頓因為帥氣外型曾被稱作王室最帥成員之一，且他在王室間相當受到歡迎；他的摯友更說，金斯頓就一位紳士，「就是那種你想介紹給你母親的人。」

報導指出，蓋布瑞拉未擔任王室核心成員，不用履行王室職務，但與查爾斯一家感情相當緊密。目前她是一名作家和特約編輯，也是一名創作型歌手，曾替慈善募款發行音樂作品。

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