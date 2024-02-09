查爾斯罹癌後　英王后卡蜜拉首現身回應：他狀況非常好！

記者張寧倢／編譯

英國國王查爾斯三世（King Charles III）5日由白金漢宮證實罹患癌症，妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）8日首度公開出席活動並回應，丈夫目前狀況「非常地好」且對於外界的關心也很感動。

▲在丈夫罹癌後，英國卡蜜拉王后（Queen Camilla）8日首度公開現身於大眾面前。（圖／路透）

根據路透社報導，76歲的英國王后卡蜜拉出席英格蘭南部索茲伯里大教堂（Salisbury Cathedral）舉行的慈善音樂會，這是自75歲的英王查爾斯宣布罹癌後，她首次公開參加活動並且親自向大眾說明丈夫的病況。

卡蜜拉表示，「在這種情況下，他的狀況非常良好（doing extremely well）。他對於公眾從各地發送來的信件與訊息感到很感動。這相當令人振奮。」

▲卡蜜拉出席一場慈善音樂會。（圖／路透）

此前，查爾斯長子、英國王位第一順位繼承人威廉王子（Prince William）7日也首次公開現身並向各界的支持致謝，「這對我們來說意義非常重大。」威廉的42歲妻子凱特（Kate）1月16日進行了一場安排好的腹部手術。威廉幽默表示，現在出席活動剛好可以讓他透透氣，但當天並未透露父親與妻子的健康狀況。

由於國王推延了重返公共職務的日程，並接受門診治療，凱特則預計要等到3月底復活節後才會回到王室工作崗位，因此其餘的王室成員，尤其是威廉王子與卡蜜拉王后，將負起責任為王室維持公眾前的形象。