哈利發聲了！返英後首談論查爾斯病情　節目中喊話：我愛我的家人

▲哈利王子與梅根在加拿大出席「不可征服運動會」後，在節目採訪中首次回應了查爾斯的病況。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世被診斷出癌症後，宣布退居二線，暫停出席公眾活動，而他已脫離王室的次子哈利，也迅速從美國飛往倫敦承歡膝下。最近，重返美國的哈利，在《早安美國》的節目中，首次公開對外談論了他父親的情況。

據美媒《時人週刊》（People）報導，哈利在主持人威爾里夫（Will Reeve）問及如何得知父親患癌的消息時表示，「我和他通了電話，然後我一有時間就會立刻搭機去看他。聽著，我很愛我的家人。事實上，我對於自己能搭機去看望我的父親，並和他共度時光心存感激。」

▲查爾斯三世宣布罹癌後，在首次露面中顯得紅光滿面。（圖／CFP）

隨後，威爾里夫追問哈利對查爾斯三世的狀況有何看法時，哈利以「這是我和他之間的事」簡單帶過，不願對英王的健康多做評論，但在談及查爾斯的診斷是否會對王室產生「凝聚效應」時，他坦言，「我相信是的。我每天都看到家庭凝聚在一起的力量」。

當哈利被問及為何這段時間沒有陪伴在父親身邊的原因時，他表示，「我有我自己的家庭，我的家庭和我在加州的生活就是這樣，我還有其他的旅行計畫，所以我還會出現在英國各個地方，或是回到倫敦。當然，我盡可能多去看望我的家人。」

此前，75歲的查爾斯傳出罹癌的消息後，媒體就拍到哈利飛回英國看望父親的畫面，而媒體也了解到，查爾斯在公開診斷結果前，親自撥電通知了他的2個兒子威廉與哈利。雖然王室並未透露查爾斯患上的是什麼癌症，但白金漢宮強調，查爾斯得到的不是前列腺癌。