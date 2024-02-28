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等到了！超商霜淇淋、思樂冰「通通買1送1」　只有今天快買

▲▼7-11「不知火橘霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11「不知火橘霜淇淋」今（28）日限定買1送1，需使用icash2.0或icash PAY支付即可享優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今日為228和平紀念日放假一天，就有超商推出228加碼優惠，霜淇淋、思樂冰通通可享「買1送1」爽嗑；不僅如此，超商今日也還有最後一天咖啡飲品、冰品、零食等優惠，其中，大杯美式、大杯厚乳拿鐵直接買2送2，芋泥歐蕾也可享買1送1，另外還有冰品、零食下殺最低買1送1等優惠，趕快把握便宜囤貨。

7-11門市今（28）日推出思樂冰優惠，思樂冰特大杯全品項通通可享買1送1，同步還有「不知火橘霜淇淋」加碼優惠，今日限定只要憑icash2.0或icash PAY支付即可享買1送1，不知火橘霜淇淋使用日本進口愛媛縣不知火橘原料製成，橘子香氣與酸甜爽口味道，讓人一吃再吃，提醒門市販售口味與數量，以該單店販售為準。

▲▼7-11思樂冰特大杯。（圖／7-11提供）

▲思樂冰今（28）日也有「特大杯全品項買1送1」優惠。

另外，7-11門市今日還有最後一天咖啡飲品、冰品、零食等優惠，像是有CITY CAFE大杯美式／CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／CITY TEA英式紅茶同品項買2送2、CITY PEARL芋見想泥歐蕾買1送1、德芙巧克力任選買1送1、指定哈根達斯3件229元等，更多詳細優惠資訊可看《限時3天！超商咖啡買2送2爽喝　零食、冰品下殺最低買1送1》

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推出最新限時優惠。（圖／迷客夏提供）

迷客夏限時快閃優惠來了，即日起至2月29日每日下午2時至晚上8時祭出「29元爽喝經典人氣茶拿鐵」活動，期間只要於門市消費任一飲品，就可用29元再多喝指定中杯單茶拿鐵1杯，指定飲品包括伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵共7款，消費每杯限加購1組，提醒櫃位店不適用此優惠。

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