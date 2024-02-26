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限時3天！超商咖啡買2送2爽喝　零食、冰品下殺最低買1送1

▲▼7-11咖啡,7-11泡麵優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市即日起至2月28日推出咖啡飲品、冰品、零食等優惠，其中，CITY CAFE大杯美式／CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／CITY TEA英式紅茶可享「同品項買2送2」。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

這周三為228和平紀念日將放假一天，就有超商自即日起推出超豐富咖啡飲品、零食、冰品優惠，其中，愛喝咖啡的你有福了，大杯美式、大杯厚乳拿鐵直接下殺買2送2，最適合冬天喝的芋泥歐蕾也可享買1送1，另外還有哈根達斯指定品項3件229元（相當於5.9折）、零食最低買1送1等優惠，趕快把握便宜囤貨。

7-11門市即日起至2月28日推出一系列咖啡飲品、冰品、零食等優惠，咖啡飲品有CITY CAFE大杯美式／CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／CITY TEA英式紅茶同品項買2送2、CITY PEARL芋見想泥歐蕾買1送1；瓶裝水、飲料有悅氏Light鹼性水720ml買1送1、UCC無糖咖啡185g買1送1、統一H2O純水600ml第2件10元（整箱24瓶特價300元）、統一PH9.0鹼性離子水800ml第2件5折、茶裏王伯爵紅茶600ml單件19元／2件35元、麥香600ml系列任選第2件6折。

▲▼7-11開賣最新「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」。（圖／7-11提供）

▲「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」加滿芋泥、芋圓以及牛奶，活動期間也下殺買1送1。

零食有浪味仙指定品項任選第2件4折、德芙巧克力任選買1送1、卡迪那／乖乖指定品項任選第2件6折、Pocky指定品項任選第2件6折；冰品則有阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕買1送1、阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕盒裝4支特價80元、指定哈根達斯3件229元、日本NIJIYA聖代系列任選6件250元；另外還有桂格原味水解雞精特價單件39元、威德in全系列任選3件77折。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲哈根達斯指定品項任選3件229元，相當於原價打5.9折，指定品項包含草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕。

不僅如此，7-11門市即日起至2月28日還有滿額活動，可搭配以上優惠使用，OPENPOINT會員購買指定商品結帳金額單筆滿500元再加贈好禮3選1，可選1串舒潔VIVA速效廚房紙巾、3支Pentel靜暮藍筆或2杯CITY PRIMA精品拿鐵。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新7大優惠券。（圖／麥當勞提供）

人氣速食品牌「麥當勞」即日起於全球版APP祭出「7大優惠券」，有「薯餅買1送1」、「OREO冰炫風買1送1」、「中杯檸檬紅茶買1送1」及「買帕瑪森主廚雞腿堡送4塊麥克雞塊」、「買大麥克餐現折15元」、「買香雞大麥克現折10元」、「勁辣雞腿堡65元」，即日起爽吃7天，趕緊衝。

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