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限時1天快買！超商飲料買1送1爽喝　刷指定卡結帳再下殺2件19元

▲▼萊爾富推出228飲料優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富將在2月28日推出Hi-Life VIP APP會員專屬優惠，指定飲料可享買1送1。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

明日是228和平紀念日放假一天，你準備好出門玩還是在家耍廢呢？不管你怎麼安排，飲料都絕對是休假好夥伴！就有超商推出228限定「指定飲料買1送1」優惠，一次爽喝綠茶和紅茶，且更划算的是，若使用指定信用卡結帳，優惠直接再下殺「2件19元」，等於單件10元有找，可要把握便宜買。

萊爾富將在2月28日當天推出Hi-Life VIP APP會員專屬優惠，會員可在APP內的「優惠活動」領取「樂法錫蘭紅茶/日式綠茶650mL 任2件29元」優惠券，原價單件29元，相當於買1送1，每名會員限領1次，數量有限領完為止；若在3月5日前至萊爾富門市出示兌換條碼並使用聯邦信用卡結帳，優惠更直接下殺2件19元，現打3.3折（限量1000名）。

▲▼萊爾富推出228飲料優惠。（圖／萊爾富提供）

▲Hi-Life VIP APP會員可領取「樂法錫蘭紅茶/日式綠茶650mL 任2件29元」優惠券，等於買1送1，若在3月5日前至萊爾富門市出示兌換條碼並使用聯邦信用卡結帳，優惠更直接下殺2件19元。

7-11門市即日起至3月5日止推出「CITY燕麥飲品」優惠，品項有CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶通通可享「任選買2送1」；另外，7-11門市即日起至2月28日還有CITY CAFE大杯美式／CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／CITY TEA英式紅茶同品項買2送2、CITY PEARL芋見想泥歐蕾買1送1。

▲▼7-11開賣最新「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」。（圖／7-11提供）

▲「CITY PEARL芋見想泥歐蕾」加滿芋泥、芋圓以及牛奶，即日起至2月28日下殺買1送1。

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