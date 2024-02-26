偷15萬元腳踏車賤賣千元　單車盜落網！二手車業者也慘了

記者唐詠絮／彰化報導

員林市區日前連續發生8輛高檔自行車失竊，經警方調閱路口上百支監視器影像追查，發現竊嫌是來自斗六、54歲李姓男子所為，犯案當下小貨車上還載著收購二手車行59歲洪姓業者，洪男喊冤，是對方透過臉書私訊，「要出清家裡不要的」，事後還花了3萬元整修，都還沒賣就被戴手銬變成嫌犯，「根本不知道那是贓車」，希望檢警查明還他清白。

▲竊嫌將這台15萬元腳踏車賤賣千元給洪姓二手業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲竊嫌李男將萬元高檔腳踏車賤價賣給洪姓二手業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這8起自行車遭竊案，竊嫌均鎖定價位高自行車行竊，市價在3萬元到15萬元之間，竊嫌先將在台中偷竊來的15萬橘色越野車置放在員林市某處，再開小貨車載二手車業者，先後在員林國宅停車場、路邊或是住處前，將8輛總價預估超過45萬元的單車依序載走。

▲警方發現竊嫌偷竊高檔腳踏車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

由於李嫌也用同樣手法在南投犯案，被竹山警方查獲，員警也持搜索票前往洪嫌住處及放置二手車處搜索，當場查扣8輛遭竊自行車。經初步調查，李姓男子專偷高檔單車，以500元至數千元不等價格，賣給在二林鎮開設二手腳踏車店的洪姓男子，洪整理好後再賣給不知情的民眾，員林警分局接獲民眾報案，循線逮到洪、李2人，依竊盜罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

洪男委屈的說，李男過年前透過臉書私訊，要賣一批二手腳踏車，以為是出清家裡不要的，就跟他一起去收，不僅花了兩三萬，還花時間、技術及成本去修繕、都還沒賣出就變成嫌犯，根本不知道那些是贓車就被銬手銬，真的超衰、又冤枉。