囂張！彰化百年鹽倉改建居酒屋遭竊　他扛走收銀機還上廁所

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1間由百年鹽倉改建成的串燒居酒屋，16日凌晨遭1名頭戴鴨舌帽、身形壯碩的男子闖入，偷竊過程中還喬監視器、上廁所甚至扛走整台收銀機，經業者清點損失2萬元；經警方追查，發現是一名22歲慣竊所為，已鎖定犯嫌行蹤。

▲彰化市一間百年鹽倉改建的居酒屋被竊走收銀機。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▲22歲男慣竊潛入居酒屋行竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局初步調查，這起案件發生在16日凌晨，慣竊從店家旁1樓防火巷前攀爬鐵圍籬、撬開百年木窗潛入，進入這家居酒屋後，在店內四處遊走尋找下手目標，整整停留40分鐘，由於串燒店四周都是監視器，擔心自己被拍到，一度刻意壓低帽緣，將手伸到牆壁上，不斷的喬監視器角度，卻不慎拍到自己的臉。

▲22歲男慣竊潛入居酒屋行竊後又去上廁所。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方根據監視器發現，男子進入串燒店後，最後看到放在櫃台上有一個上鎖的收銀機，索性將整台收銀機扛起，連同收銀機下的鈔票一併竊走，走之前還去上廁所，簡直把串燒店當成自己家，令業者看得相當傻眼。

彰化警分局據報後，根據監視器發現該男子是一名曾被逮捕的22歲慣竊，如今又在轄區內犯案，已鎖定其行蹤循線追查。