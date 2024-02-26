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彰化車禍3姊弟常領獎學金、當家扶志工！　老師印象深刻

▲彰化伸港3姊弟。（圖／翻攝自賴清美臉書 彰化家扶中心提供）

▲彰化伸港3姊弟是家扶兒也熱心助人。（圖／翻攝自賴清美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉3姊弟22日晚間過斑馬線時遭撞飛，其中10歲的姊姊跟9歲的妹妹傷重昏迷，與死神搏鬥72小時，對光線跟疼痛已經有反應，而其家境貧困，是彰化家扶中心家扶兒，也擔任小小志工熱心助人，也因成績優異領取獎學金。今天（26日）議員賴清美po出多張去年一起在餐廳的合照，善心人士黃雍筆說，等3人康復後後要請姊弟3人一起吃牛排。

▲彰化伸港3姊弟。（圖／翻攝自賴清美臉書 彰化家扶中心提供）

▲賴清美議員與家扶中心主任王震光協助姊弟切牛排。（圖／翻攝自賴清美臉書）

議員賴清美說，彰化家扶中心很照顧3姊弟，在教育上就讀的學校也全力協助，讓3姊弟就學及就養能無後顧之憂，個性也相當的樂觀、活潑，臉上總上露出滿滿的笑容，就連在活動中也擔任小幫手，看她們有模有樣的做手工皂，當時姊妹倆燦笑的面容總是深深烙印在腦海裡。

如今卻因一場車禍在醫院急救，賴清美說，今天醫院說姊妹倆對光跟疼痛已經有反應，真的太高興了，也希望能轉危為安，儘快恢復健康，也希望大家一起為她們加油。

▲彰化伸港3姊弟。（圖／翻攝自賴清美臉書 彰化家扶中心提供）

▲彰化家扶中心前往3姊弟家慰問。（圖／彰化家扶中心提供）

3姊弟於2年前成為家扶兒，還參加家扶暑期的課輔班，由於在校表現優異，多次領取獎學金，主動擔任小志工，幫助需要幫助的小朋友，老師們對她們印象都很深刻。車禍意外發生當晚，家扶中心立即前往醫院關切，也前往其住家慰問，主任王震光說，希望姊妹倆能度過難關，趕快恢復健康。

▲彰化伸港3姊弟。（圖／翻攝自賴清美臉書 彰化家扶中心提供）

▲姊妹倆擔任小小志工做手工皂。（圖／翻攝自賴清美臉書）

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