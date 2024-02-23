　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮男闖入民宅持刀砍人！檢方聲請羈押禁見

▲▼花蓮謝姓男子精神狀態不穩，21日凌晨闖入住宅，持刀劃傷楊父頸部遭逮。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲謝姓男子闖入民宅持刀砍人，最後遭到逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉21日凌晨傳出濺血案，65歲謝姓男子闖入楊姓女子家中，持刀砍殺對方，最後劃傷了楊父，沒想到事後被無保請回，引起村民反彈。對此花蓮地檢署重開拘票，將謝男重新拘提，訊後向法院聲請羈押。

根據調查，謝男21日凌晨闖入楊女一家的廚房，接著拿起菜刀追逐楊女，過程中砍中了楊父的頸部左側，導致楊父當場濺血。

警方獲報後到場將人壓制、帶回派出所偵辦，並依照傷害、恐嚇及侵入住宅等罪嫌，移送花蓮地檢署。不過，檢方複訊後，21日諭知無保請回，讓傷者家屬不能接受，也令村民反彈，檢方於是重開拘票，火速將人拘提帶回。

▲▼花蓮謝姓男子精神狀態不穩，21日凌晨闖入住宅，持刀劃傷楊父頸部遭逮。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮縣謝姓男子持刀砍人，檢方向法院聲請羈押禁見。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮謝姓男子精神狀態不穩，21日凌晨闖入住宅，持刀劃傷楊父頸部遭逮。（圖／記者王兆麟翻攝）

檢方複訊後認為，楊男涉嫌殺人未遂、傷害、恐嚇、侵入住宅等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且行蹤不定，有遭通緝、傷害暴力犯罪等前案紀錄，因此有逃亡、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之必要，因此向花蓮地院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署呼籲，我國乃民主法治國家，對於任何暴力不法及破壞民眾居住安寧之行為，必定嚴查速決，以端正社會風氣，積極維護全體國民之生命、身體、自由及財產之安全。

ET快訊
LINE群組爆「一票台男愛嫖妓」　韓國正妹女友：不敢結婚了
20歲女大生經血異常「竟罹子宮頸癌」！醫：衛生紙害的
快訊／台東3歲女童失蹤　尋獲倒臥水池亡
快訊／台南民宅嚴重火警　現場發現2焦屍
一路降溫再冷4天！低溫急凍探11度
快訊／女版晚安小雞拍尻槍片！共犯女拖3.5hrs到案
女球迷舉「邪不勝錚」海報　籃協勸離：不然就報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前「甜心議員」林穎孟涉貪驚爆秘婚閃離　前夫拒續保揭發她裝窮

快訊／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

台中阻詐破10！刑案發生數創7年新低 盧秀燕讚：感謝守護市民

快訊／台南民宅嚴重火警！母子困屋內「慘成焦屍」

澎湖外海查獲「1公噸K毒」！45袋毒藏快艇運台　2男遭羈押禁見

蜘蛛賊爬3樓高鷹架！三井工地電纜被偷光　南港警揪貓膩逮人

女版晚安小雞拍尻槍片！共犯女拖3.5hrs到案　認了玩笑開過頭

南投重機男撞死闖雙黃線婦人　自首＋賠償200萬...二審改判緩刑

快訊／新北殯葬處再爆集體收紅包醜聞　檢廉搜索約談10官員+6業者

花蓮男闖入民宅持刀砍人！檢方聲請羈押禁見

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

台灣生活成本遠高於美國　男揭買房購物對照差很大

除夕夜跑外送會賺多少錢？

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

前「甜心議員」林穎孟涉貪驚爆秘婚閃離　前夫拒續保揭發她裝窮

快訊／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

台中阻詐破10！刑案發生數創7年新低 盧秀燕讚：感謝守護市民

快訊／台南民宅嚴重火警！母子困屋內「慘成焦屍」

澎湖外海查獲「1公噸K毒」！45袋毒藏快艇運台　2男遭羈押禁見

蜘蛛賊爬3樓高鷹架！三井工地電纜被偷光　南港警揪貓膩逮人

女版晚安小雞拍尻槍片！共犯女拖3.5hrs到案　認了玩笑開過頭

南投重機男撞死闖雙黃線婦人　自首＋賠償200萬...二審改判緩刑

快訊／新北殯葬處再爆集體收紅包醜聞　檢廉搜索約談10官員+6業者

花蓮男闖入民宅持刀砍人！檢方聲請羈押禁見

「大馬最美千金」、楊紫瓊撞690萬名錶　愛馬仕多到陷入選擇困難

陳建仁批中市府「太早公布瘦肉精爭議」！他搬證據打臉：就是說謊

前「甜心議員」林穎孟涉貪驚爆秘婚閃離　前夫拒續保揭發她裝窮

備戰4月電價全調漲！家電舊換新節能省荷包　雙重補助最高5000元

快訊／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

日睡6小時虎媽教育掀議　張宇「第2名更好」曝教育觀：物極必反

巨人大巨蛋交流賽限量商品公布！最便宜99元就能入手

FF42開幕粉絲違規偷拍VTuber　杏仁咪嚕爆氣飆罵：一場FF就中風

台中阻詐破10！刑案發生數創7年新低 盧秀燕讚：感謝守護市民

快訊／台南民宅嚴重火警！母子困屋內「慘成焦屍」

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

凶嫌找到！涉虐死蘇花男屍　5人聲押禁見

遠遠看到燈！姊拉著2弟妹跑仍遭撞噴　弟驚恐還原經過

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

撞飛3姊弟釀2命危！肇事74歲男：看到人已來不及

更多熱門

相關新聞

花蓮男闖住宅割頸無保請回　檢重開拘票逮人

花蓮男闖住宅割頸無保請回　檢重開拘票逮人

花蓮縣萬榮鄉21日凌晨傳出濺血案，警方調查，65歲的謝姓男子疑似精神狀態不穩，闖入另名楊姓女子住家廚房拿取菜刀，並在庭院追逐、企圖砍殺楊女；楊父聞聲衝出壓制謝嫌時，頸部不慎遭劃出4公分刀傷，險些喪命。事後謝嫌遭警方逮捕並依現行犯移送，未料檢方諭知無保請回，引發村民反彈聲浪；今(23日)上午案情出現逆轉，花檢重開拘票，並火速將謝嫌重新拘提帶回。

台南麻豆小客車衝撞民宅圍牆車禍女駕駛酒駕送辦

台南麻豆小客車衝撞民宅圍牆車禍女駕駛酒駕送辦

勇爸護女濺血！花蓮男闖住宅割頸竟無保請回

勇爸護女濺血！花蓮男闖住宅割頸竟無保請回

好運從好孕開始 花蓮全方位照護婦幼好安心

好運從好孕開始 花蓮全方位照護婦幼好安心

台東縣首批1年制新兵入伍

台東縣首批1年制新兵入伍

關鍵字：

花蓮民宅砍人殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

T-ara、4Minute、IU歌都他做的！新沙洞老虎斷氣身亡　享年40歲

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

更多

最夯影音

更多
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面