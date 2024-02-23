花蓮男闖入民宅持刀砍人！檢方聲請羈押禁見

▲謝姓男子闖入民宅持刀砍人，最後遭到逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者王兆麟、柯振中／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉21日凌晨傳出濺血案，65歲謝姓男子闖入楊姓女子家中，持刀砍殺對方，最後劃傷了楊父，沒想到事後被無保請回，引起村民反彈。對此花蓮地檢署重開拘票，將謝男重新拘提，訊後向法院聲請羈押。

根據調查，謝男21日凌晨闖入楊女一家的廚房，接著拿起菜刀追逐楊女，過程中砍中了楊父的頸部左側，導致楊父當場濺血。

警方獲報後到場將人壓制、帶回派出所偵辦，並依照傷害、恐嚇及侵入住宅等罪嫌，移送花蓮地檢署。不過，檢方複訊後，21日諭知無保請回，讓傷者家屬不能接受，也令村民反彈，檢方於是重開拘票，火速將人拘提帶回。

▲▼花蓮縣謝姓男子持刀砍人，檢方向法院聲請羈押禁見。（圖／記者王兆麟翻攝）



檢方複訊後認為，楊男涉嫌殺人未遂、傷害、恐嚇、侵入住宅等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且行蹤不定，有遭通緝、傷害暴力犯罪等前案紀錄，因此有逃亡、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之必要，因此向花蓮地院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署呼籲，我國乃民主法治國家，對於任何暴力不法及破壞民眾居住安寧之行為，必定嚴查速決，以端正社會風氣，積極維護全體國民之生命、身體、自由及財產之安全。