「代理孕母修法」首場公聽會今登場　衛福部：期程無設限

▲衛福部常務次長周志浩。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

首場「人工生殖法修法議題」公聽會於今（27）日召開，衛福部常務次長周志浩表示，盼藉由公聽會將各界資料彙整，盡快整理出草案，但衛福部對於人工生殖法修正案並無任何預設立場。外界對於「人工生殖子女權益」為第一優先已有共識，至於「代理孕母」部分，尚未尋得共見，他說明，會循由修法和民主機制解決；至於修法期程沒有設限。

首場人工生殖法修法議題公聽會中，聚焦討論開放單身女性、女同志伴侶適用人工生殖，代理孕母等相關議題。周志浩接受媒體聯訪時說，人工生殖法修法部分收到各界反應，盼能在使用對象或實施內容有所改變，盼透過公聽會將資料進行彙整，盡快整理出草案、預告。

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有民團批評，此場公聽會衛福部有預定立場，周志浩指出，衛福部對於相關修正案，並沒有任何預設立場，在共識上可大概得知，各界對於人工生殖子女的權益列為第一優先考量，另外在代理孕母部分，若無共識，未來循由修法以及民主的機制解決，也希望不要再繼續拖下去，不過，期程不會設限，因為「限定期程也未必是一個最好的方式。」

▲國民黨立委陳菁徽認為，人工生殖法修法已經延宕多時，不應錯過修法機會。（圖／記者張乃文攝）

國民黨立委陳菁徽出席公聽會時表示，上周已將所提的人工生殖法草案送入議事處，但對於修法應脫鉤代理孕母，她表示，站在醫學角度，代孕只是人工生殖的延伸，也無另立專法必要。

會中，陳菁徽提及民眾黨立委陳昭姿，認為對方已在相關法案上努力多年，而代理孕母的討論本身已有30年，「我想知道有什麼樣的議題是討論30年還沒討論到的？」台灣社會不應再錯過這次修法機會。

民進黨立委洪申翰直言，人工生殖法修法盼能盡快通過，不同生理取向時間感不同，但確實在女性同志人工生殖法部分是有高度共識，至於單身女性的修法，基礎建立在兒童權益上；代理孕母是相對更有爭議的，他認為，在高度爭議的部分若可能於不同階段有機會細部討論，也盼能進一步處置。