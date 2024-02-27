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王必勝出席陳俊翰告別式　承諾「秉持信念」：持續推動身障權

▲▼王必勝代表衛福部前往陳俊翰告別式。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝代表衛福部出席陳俊翰告別式。（圖／取自王必勝臉書）

記者張乃文／台北報導

罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰因感冒引發併發症逝世，享年40歲，家屬今（27）日上午在新竹市生命紀念園區舉行公祭。衛福部則由衛福部次長王必勝代表致敬；他承諾，衛福部會秉持陳俊翰的信念，「持續推動身心障礙人士權益促進」及「罕病篩檢治療」相關工作。

總統蔡英文及副總統賴清德今日上午皆前往陳俊翰告別式。而代表衛福部出席的王必勝也在臉書提到，他代表衛福部向生命鬥士陳俊翰致敬，同時表達無限追思。他說，陳俊翰是身障人士、罕病患者，但用了無比的耐力和毅力，克服身體障礙，達到非凡成就。

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王必勝指出，陳俊翰同時也以愛台灣的心，積極爭取身障和罕病者的權益。他承諾，衛福部會秉持陳俊翰的信念，繼續努力推動「身心障礙人士權益促進」相關工作，及「罕病篩檢治療」的發展和協助。

名列治喪委員會主委的副總統暨民進黨主席賴清德出席告別式時，則代表民進黨祝福陳俊翰一路好走，並談及現在陳俊翰應已無病無痛、離開了輪椅，他是閃耀著勇敢、堅強、永不放棄的夢，指引著逆境中的人要勇敢前進。

總統蔡英文除了抵達現場頒發褒揚令外，致詞時表示，對於陳俊翰的離世感到非常難過不捨，這是台灣社會巨大的損失。

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