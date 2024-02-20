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過年生病沒就醫！30多歲女染A流發病5天亡　住院已嚴重腦水腫

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情仍處高原期，疾管署監測顯示，上周一口氣新增40例流感併發重症、另有5起死亡個案。值得注意的是，死亡個案中最年輕是僅有30多歲的女性，疾管署防疫醫師林詠青說明，個案沒有慢性病史、沒有接種疫苗，2月上旬出現發燒、肌肉痠痛症狀，但當時是過年期間沒有就醫，2天之後到急診確認A流，當晚意識改變、嘔吐再次就醫被收治住院，期間檢查已經有嚴重腦水腫，發病5天後過世。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上周（2/13-2/19）新增40例流感併發重症（7例A型H1N1、28例A型H3N2、5例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中30例未接種流感疫苗；另新增5例死亡（2例A型H1N1、3例A型H3N2），年齡介於30多歲至90多歲，其中4例未接種流感疫苗。

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林詠青表示，流感死亡個案最年輕為中部30多歲女性，沒有慢性病史，沒有接種疫苗，2月上旬出現發燒、肌肉痠痛，過年期間沒有就醫，但是因為症狀持續，2天後到急診，檢驗流感快篩確認A流，開立口服抗病毒藥物後返家。

就於當晚出現意識改變、嘔吐症狀，再次就醫檢驗顯示發炎指數上升，肝腎功能異常，胸部X光有雙側肺炎，收治住院，給予注射型抗病毒藥物，住院過程中意識狀態沒有改善，影像學檢查有嚴重腦水腫，經過積極治療仍不幸於2月中過世，發病到死亡僅5天，主要死因為流感重症併發腦病變、多重器官衰竭。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）

李佳琳指出，上周（2/11-2/17）門急診類流感就診人次為103,250人次，受春節連假部分門診休診影響而略有下降，但疫情仍處高原期，持續觀察連假後趨勢變化；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

本流感季自去（2023）年10/1起截至今年2/19累計513例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占58%），82%未接種流感疫苗；其中死亡83例，86%未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

近日各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升。截至2/19，國內公費流感疫苗已接種650萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共223萬人已接種，接種率53.3%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘7.6萬餘劑，請符合條件民眾儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

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