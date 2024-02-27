　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

▲▼警方搗破安博盒子機房，切斷6個頻道，另逮捕7名經銷商。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方搗破安博盒子機房，公司負責人黃博詮遭判刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉人豪／新北報導

號稱可免費收看國內外各大頻道的電視機上盒「安博盒子」，上市後引發非法盜用電視頻道訊號的侵權爭議，新北地檢署去年起訴台灣安博企業公司負責人黃博詮，新北地院今（27）日依著作權法，判黃博詮4年徒刑，安博公司處100萬元罰金；民事部分，黃博詮及台灣安博公司須賠18家電視公司、53台頻道，每一頻道250萬元，合計1億3250萬元。

「安博盒子」採取買斷方式，會員一次支付3000多元購買機上盒後，號稱可終身免費收看國內外各大頻道節目，遠比第4台月租費划算，但事實上播放的內容都是非法盜用電視頻道訊號，造成頻道業者損失不貲，刑事局於2021年2月曾掃蕩同類機上盒產品，「安博盒子」因應推出所謂「純淨版」新品，但新瓶裝舊酒，內容來源依然沒取得授權。

台灣安博負責人黃博詮為了推銷「安博盒子」，向自己的2位不知情同學取得愛爾達電視等頻道會員帳號密碼，黃博詮接著與對岸盜版業者合作，向台灣2家資訊公司租用伺服器，利用付費合法收看電視頻道的方式，將節目訊號經由解碼器轉換成網路封包，透過租用的伺服器傳送到「安博盒子」。

檢方搜索黃博詮等人的機房，查出黃博詮涉用這種方式，取得國內外許多電視頻道訊號，光是國內就有緯來、八大、年代、三立、東森、中天、民視等電視業者頻道訊號遭竊，外加日本朝日電視等頻道，都遭黃博詮非法侵害公開播送權。

檢方據此起訴黃博詮涉犯《著作權法》擅自以公開播送方法侵害他人著作財產權等罪嫌，新北地院今判黃博詮4年有期徒刑，安博公司處100萬元罰金；民事部分，黃博詮及台灣安博公司須賠18家電視公司、53台頻道，每一頻道250萬元，合計1億3250萬元。

ET快訊
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆
美援烏軍「M1艾布蘭戰車」被俄軍擊毀！　瞬間畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

高雄警連破2案！馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯藏毒慘了

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

騎士天冷吃薑母鴨返家　機車沿路冒黑煙遭攔...酒測超標慘了

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

家暴令禁止他靠近妻兒「進不了公司」　男桃檢門口靜坐陳情

誰說前中姐是「晶華緋聞」女主角　關鍵證人駁周玉蔻：不是我

高雄警連破2案！馬尾男吸大麻「助眠」　騎車越線⋯通緝犯藏毒慘了

安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

騎士天冷吃薑母鴨返家　機車沿路冒黑煙遭攔...酒測超標慘了

大火奪3命「電動車充整夜」鄰居起訴　加裝鐵窗阻生路屋主也慘了

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

快訊／永康騎士疑自摔撞大型車輛　遭輾爆頭慘死

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

爆頭台男黑歷史曝！人稱「少爺」...疑這原因惹殺機

即／新北工人墜落B3　腦漿流出慘死　

即／新北工安意外！鷹架工12樓墜2樓不治

103歲翁反鎖蝦皮門市！蜷曲躺臥在地

中壢眷村出身「少爺」在泰被爆頭棄屍！　疑4台人涉案

彰化小姊妹昏迷第6天！　血壓穩定狀況持平

快訊／蘇丹紅流向全台！辣椒粉工廠研發處長聲押

槍殺眷村「少爺」　涉案4台人+1泰女已進入金邊

快訊／台南住宅凌晨起火！數十隻流浪貓狗遭燒死

新北辣女警警專仙氣照曝　目擊街友瀕死成從警關鍵

更多熱門

相關新聞

買到蠟筆小新提袋怪怪的　揪闆娘北車店家賣假貨

買到蠟筆小新提袋怪怪的　揪闆娘北車店家賣假貨

北市有名莊姓老闆娘看準日本動漫《鬼滅之刃》在台、日爆紅，在鄰近北車店面以19元至169元不等價格販賣仿冒吊飾、掛飾等周邊商品，直到警方佯裝買家，購得仿冒蠟筆小新提袋，隨後並持法院搜索票執行搜索，當場扣得3279件仿冒商品。士林地檢署偵結，依違反著作權等將她提起公訴。

台灣首宗！　夫妻涉抖音幣洗錢遭判刑

台灣首宗！　夫妻涉抖音幣洗錢遭判刑

印刷小開偷吃單親媽墮胎　法官回推受孕日判賠

印刷小開偷吃單親媽墮胎　法官回推受孕日判賠

丈夫PO孕照標記小三　妻怒求償500萬

丈夫PO孕照標記小三　妻怒求償500萬

夫揪小三開房2次　妻見告白對話心碎

夫揪小三開房2次　妻見告白對話心碎

關鍵字：

侵權電視盒安博盒子黃博詮新北地院

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面