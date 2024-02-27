安博盒子侵害著作權！負責人判刑4年　賠償電視頻道1.3億

▲警方搗破安博盒子機房，公司負責人黃博詮遭判刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉人豪／新北報導



號稱可免費收看國內外各大頻道的電視機上盒「安博盒子」，上市後引發非法盜用電視頻道訊號的侵權爭議，新北地檢署去年起訴台灣安博企業公司負責人黃博詮，新北地院今（27）日依著作權法，判黃博詮4年徒刑，安博公司處100萬元罰金；民事部分，黃博詮及台灣安博公司須賠18家電視公司、53台頻道，每一頻道250萬元，合計1億3250萬元。

「安博盒子」採取買斷方式，會員一次支付3000多元購買機上盒後，號稱可終身免費收看國內外各大頻道節目，遠比第4台月租費划算，但事實上播放的內容都是非法盜用電視頻道訊號，造成頻道業者損失不貲，刑事局於2021年2月曾掃蕩同類機上盒產品，「安博盒子」因應推出所謂「純淨版」新品，但新瓶裝舊酒，內容來源依然沒取得授權。

台灣安博負責人黃博詮為了推銷「安博盒子」，向自己的2位不知情同學取得愛爾達電視等頻道會員帳號密碼，黃博詮接著與對岸盜版業者合作，向台灣2家資訊公司租用伺服器，利用付費合法收看電視頻道的方式，將節目訊號經由解碼器轉換成網路封包，透過租用的伺服器傳送到「安博盒子」。

檢方搜索黃博詮等人的機房，查出黃博詮涉用這種方式，取得國內外許多電視頻道訊號，光是國內就有緯來、八大、年代、三立、東森、中天、民視等電視業者頻道訊號遭竊，外加日本朝日電視等頻道，都遭黃博詮非法侵害公開播送權。

檢方據此起訴黃博詮涉犯《著作權法》擅自以公開播送方法侵害他人著作財產權等罪嫌，新北地院今判黃博詮4年有期徒刑，安博公司處100萬元罰金；民事部分，黃博詮及台灣安博公司須賠18家電視公司、53台頻道，每一頻道250萬元，合計1億3250萬元。