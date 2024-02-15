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社會 社會焦點 保障人權

丈夫PO孕照標記小三　妻見戶籍多1人怒求償500萬元

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿強（化名）被妻子指控外遇女子小晴（化名），兩人在2018年5月至2022年6月間發生多次性行為，阿強甚至在得知小晴懷孕之後，於臉書放上孕婦照片並標記小晴。阿強的妻子提告求償500萬元，新北地院法官審理之後，判兩人應連帶賠償55萬元，全案仍可上訴。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲阿強在臉書分享孕婦照片，並標註小晴。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強的妻子在判決書中主張，丈夫在2018年5月3日、2018年5月19日、2019年1月20日、2021年3月24日、2022年3月27日、2022年6月1日，多次與小晴發生性行為，還在得知小晴懷孕之後，於臉書PO出孕婦照片並標記小晴；她在2023年1月調閱戶籍謄本時，才發現丈夫已經認領小晴的孩子，一家三口不僅一起出遊，還一起前往中國出差，讓她大受打擊，氣得決定對丈夫、小晴提告求償500萬元。

阿強和小晴則辯稱，阿強和妻子早在2019年底就因感情破裂形同陌路，且多次協商離婚條件，妻子甚至拿出離婚協議書給阿強；小晴則是因為阿強宣稱已經完成離婚程序，誤以為對方已經離婚，才會有後續發展，並非故意侵害正宮的權益。

不過，新北地院法官認為，阿強的妻子出示戶口名簿、電腦畫面截圖、性愛影片等證據，阿強和小晴皆未對此提出異議，可見妻子的主張為真，兩人確實侵害到妻子的配偶身分法益。

法官接著表示，經調查發現，阿強和妻子仍存在婚姻關係，夫妻倆未有離婚之合意，顯然也與阿強、小晴的說法不符，最終不採信兩人的說詞，並裁定他們應連帶賠償55萬元較為適當，全案仍可上訴。

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