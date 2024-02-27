羅東透天厝縱火案4少落網　1放煙火2把風1錄影...警追藏鏡人

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東一棟3樓半透天民宅，26日零時許在6聲高空煙火聲響後，引發一樓門口騎樓內雜物起火，害林姓屋主一家4人一度受困，所幸被救出。涉案4少年中最後1人、亦即現場錄影者在27日清晨落網，少年供稱是拿錢要恐嚇欠債林男的家人，逼使林男出面還債。

▲涉宜蘭透天厝緃火案少年全落網。（圖／記者游芳男翻攝）

施放煙火少年在案發前半小時，穿帽T戴口罩遮掩臉部，騎腳踏車至林宅附近勘查，待無人車往來後，取出預藏的高空煙火，點燃後朝民宅施放，引燃火勢，之後騎腳踏車離去，逃逸過程中，更變裝躲追查。4名少年依刑法公共危險、殺人未遂及毀損等罪嫌移送偵辦，真正的犯案動機及幕後指使者，羅東分局仍持續全力追緝中。

羅東分局表示，26日0時10分許，羅東鎮培英路一棟3樓半透天民宅一樓門口騎樓內雜物起火，由於傳出是先有鞭炮聲響後才起火，經調閱監視器影像，發現遭人為點燃鞭炮朝該民宅施放，隨即引發火勢。

警方立即成立專案小組偵辦，發現施放煙火少年在案發前半小時，穿著帽T戴口罩遮掩臉部，騎乘腳踏車至現場勘查，並躲藏在附近伺機犯案，待無人車往來後，在另2名少年把風及另一名少年錄影下，取出預藏的高空煙火，點燃後朝透天民宅施放，引燃一樓騎樓內雜物。

犯案後施放煙火少年撿拾煙火殘物，騎腳踏車與另3名少年逃離現場，逃逸過程中更將長褲換短褲，變裝躲避警方追查。