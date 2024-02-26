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社會 社會焦點 保障人權

質疑準副總統國籍　第三勢力控告中選會「放水作票」

▲第三勢力團結聯盟總召王為仁（右）與前新聞局長鍾琴指控中選會違法帶頭作票。（圖／記者劉昌松攝）

▲前新聞局長鍾琴(左二)陪同第三勢力團結聯盟總召王為仁(右二)按鈴控告中選會違法。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

第三勢力團結聯盟總召集人王為仁26日由前新聞局長鍾晴等人陪同，到台北地檢署按鈴遞狀控告中選會主委李進勇等25人，涉嫌在去年外界質疑2名副總統參選人蕭美琴、吳欣盈的國籍資格時，草草決議「審定通過」，圖利2人，又對網路流傳的多段疑似投開票弊端置若罔聞，涉嫌違反《選罷法》、《刑法》等多罪。

王為仁提告指控，蕭美琴曾是民進黨的僑選立委，吳欣盈曾擔任民眾黨的僑選立委，都是具有相當影響力的社會知名人士，2人就算原始具有中華民國國籍，顯然其後都曾加入美國籍，2人表面都放棄了美國籍，但沒有像原本要與郭台銘搭配的副手賴佩霞一樣，拿出美國國務院寄發的喪失美國籍證明書。

可是中選會在2023年12月5日下午的總統、副總統選舉候選人資格審定會議中，涉嫌協助蕭美琴、吳欣盈蒙混過關，圖利2人成為副總統候選人。王為仁表示曾詢問中選會如何審查，中選會回覆指出，內政部表示「無渠等辦理歸化、喪失或回復國籍變更案件存檔資料」，外交部則表示「蕭美琴2002年1月30日、吳欣盈2013年7月15日放棄美國國籍」。

鍾晴並質疑，中選會即使在選後，網路上流傳多段投開票所發生弊端的錄影，中選會主委李進勇只出來輕描淡寫地說，這是某些選務機構的疏失，言下之意不用再追究，但民眾不會遺忘，因此陪同王為仁到北檢控告中選會上至主委、下至委員、處長、科長等25人涉嫌違反《選罷法》、《刑法》圖利、公務員廢弛職務等罪。

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