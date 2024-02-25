遇陸海警應拒登檢？　學者郭育仁指2關鍵：完全沒有說錯

▲學者郭育仁解析近日兩岸執法爭端。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

金門執法爭端升溫，中國海警局今（25）宣布福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁接受《ETtoday新聞雲》專訪說，海巡沒有執法不當的問題，自然沒有是否道歉的問題，但過程中沒有蒐證完成可能有執法瑕疵；另對海委會主委管碧玲稱我方漁船面對中國海警可拒檢，他認為，這個講法完全沒有錯。

中國快艇入侵金門海域遭我海巡驅趕，不幸發生2死意外事件，牽動兩岸緊張情緒，隨後，又發生中國海警20日登上台灣遊艇臨檢事件，管碧玲稱，我方船隻若遇到類似情況，可以拒檢不停留，引發輿論熱議。

對此，郭育仁今天下午受訪指出，中國常態性破壞現狀與意外事件，一碼歸一碼，必須分開看。他表示，首先對於意外事件，海巡署沒有執法不當的問題，但可能有執法瑕疵，因為的確是「三無船舶（無船名船號、無船舶證書、無船籍港）」進入禁限制水域，海巡執法並沒有違反比例原則，因此自然沒有要不要道歉的問題，不過，過程中因設備不足，導致沒有使用秘錄器蒐證完成，可能有執法瑕疵。

至於中國常態性破壞現狀，郭育仁表示，中國想要以海上實力試圖改變金門海域的做法，與這次執法意外是不相干的。他說，實際上，中國從2017年就不斷試圖改變現狀，包括否定台灣防空識別區（ADIZ）、不斷重申沒有海峽中線，並透過大量軍機艦通過台海中線，警告加拿大、法國、美國軍艦不能進入台海，試圖讓台海「內海化」，包括這一次宣布在金門附近海域展開執法巡查。

此外，對於管碧玲日前強調，我方船隻若遇到中國海警試圖登船臨檢，可拒檢不停留一事，郭育仁表示，管碧玲站在國家主權的立場，這個講法完全沒有錯，從國際法觀點切入，無論是根據1982年《聯合國海洋法公約》，或者行之有年的慣例原則，金門附近的傳統漁場一直都是台灣海巡有效管轄範圍，倘若該處被視為爭議海域，為什麼中國5年前、10年前、20年前不抗議，今天才抗議？

郭育仁表示，金門傳統漁場多年來都是由台灣海巡執法，北京過去幾十年來默不做聲，現在才試圖用改變現狀的方式改變，這種做法比較像對釣魚台的做法，試圖用事實存在改變行之有年的慣例，例如2020年至今，中國海警船出現在釣魚台列嶼周邊海域1年超過300天，倘若沒有意外，這次他們對金門海域的做法也是一樣。