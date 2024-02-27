她「做自己」被老闆約談！遭嫌穿搭「太噁心」...畫面曝光

▲女子因為上班穿搭問題，被老闆叫去談話。（圖／翻攝自好看視頻）

圖文／CTWANT

年輕人可謂職場文化的改革先鋒！近日大陸山東就有一名女子被老闆嫌棄上班穿搭太噁心，直呼「妳就算不考慮自己，也要考慮一下公司形象吧」，沒想到相關影片卻引來網友熱議，疑惑到底是穿成怎樣，才會讓老闆看不下去？」還因此登上微博熱搜。

為了解答大家的疑問，女子還特別拍影片解釋，影片中，她還原了上班的穿搭，套上一件黑色長羽絨服，長度一直到膝蓋以下，下面還配一條格子褲，腳踩毛毛拖鞋。雖然到這裡都還算正常，但只見她的臉上戴著一個只露眼睛的防護面罩，外面還戴著一副眼鏡，頭上更套上一個白色毛帽。

女子也解釋之所以這樣穿搭的原因，她表示自己騎電動車上班，山東又降溫很冷，必須穿得保暖一點，不能給冷空氣一點入侵的機會。

▲到了公司女子還套了一件薄款小棉襖。（圖／翻攝自好看視頻）

接著到了公司，她會脫下帽子，去掉面罩，脫掉羽絨服，裡面穿了一件長款黃色的毛衣，還套了一件薄款小棉襖，並搭配一副紅色手套。雖然看起來毛衣跟鞋子的顏色很搭，但因為她毛衣裡面，還穿了一件棉背心，所以看上去非常臃腫，一點職場精英的樣子也沒有。女子還說，因為害怕自己騎電動車凍傷膝蓋，她在褲子裡面，還套了一條羊毛護膝，這也是看起來腿粗的原因。

畫面曝光後也引發大陸網友熱議，「脫大衣之前，心想能有多噁心？脫了大衣，你還是穿上吧」、「看影片之前，覺得老闆事兒真多，看了事情，忍不了一點，要我是老闆就開除了」、「原諒我沒忍住笑了，你真是一點不在乎形像啊，公司裡一個喜歡的人也沒有。」

女子倒也非常做自己，她不認為自己穿得噁心，反而覺得很安心，因為公司搬到新的環境，周圍都是荒地，電路也不穩定，還經常會斷電，她的工作是攝影，還需要經常外出，所以只能以保暖為主。

對此也有網友認為，公司根本沒人值得她去討好，所以女子敢於做自己，愛穿什麼就穿什麼，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人，「這樣的狀態不要太讓人羨慕噢。」

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