為符合歐盟新規　外媒估蘋果最快明發布iOS 17.4RC版

▲iOS 17.4。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

為遵守歐盟 DMA 的反壟斷規定，蘋果最快明天就會發布 iOS 17.4 RC 版本。該法案要求科技公司在 3 月 6 日之前遵守相關規定，其中一項重要內容是允許用戶從 App Store 以外的應用程式商店安裝應用程式。

根據爆料人士@aaronp613 的消息，蘋果已悄悄更新了App Store 後台，為支援第三方應用商店功能做好準備。iOS 17.4 將允許用戶從其他應用程式商店安裝應用，同時還允許瀏覽器使用非 WebKit 內核，這也是 DMA 法案的要求之一。

蘋果通常會在正式發布重大更新之前幾天發布 Release Candidate 版本，以確保一切正常運作。如果iOS 17.4 RC 版本在明天向測試者發布，那麼最終正式版本則有可能在下週一或週二向所有用戶推送。

除了歐盟用戶的應用程式商店改革之外，iOS 17.4 還帶來了一些其他更新，例如改進「遺失裝置保護」功能、新增表情符號、Apple Podcasts 添加轉錄功能以及對CarPlay 的增強功能。

除了iOS 17.4 之外，預計蘋果也將同時發表watchOS 10.4、tvOS 17.4 和macOS Sonoma 14.4 等RC 版更新。