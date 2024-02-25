烏克蘭恐再失大片領土！　專家預測2024戰況：西方不容再誤判

▲部分專家認為，在未來12個月中，烏克蘭可能會失去更多領土，處境更加艱辛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭發動戰爭於24日屆滿兩周年，究竟這場戰爭會如何結束無人可知，部分專家認為，在未來12個月中，烏克蘭可能會失去更多領土，處境更加艱辛；有些專家則指出，西方國家在2024年無法再容許誤判。

英國《天空新聞》訪問多位專家對於2024年烏俄戰爭走向的看法，英國皇家聯合研究院前院長克拉克（Michael Clarke）認為，烏克蘭今年可能會失去更多領土，但它仍努力讓西方大國相信，它能在2025年持續增強實力，最終戰勝俄羅斯的入侵。

安全與衝突專家阿利耶夫（Huseyn Aliyev）指出，回顧烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）失守，可歸因於基輔缺乏戰術儲備和彈藥，「烏克蘭高度依賴外國的彈藥和武器供應，因為衝突爆發2年來，烏克蘭國內的大規模彈藥生產仍然落後，即使在地雷或迫擊砲彈等基本彈藥方面也是如此。」

阿利耶夫說，除非烏克蘭參與防禦工程建設、增加國內彈藥生產，並改善動員和招募，否則它很可能在2024年失去頓巴斯地區剩餘的部分，還有南部的一些領土。

▲烏克蘭士兵全面撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）



英國伯明罕大學研究員巴爾比耶里（Jaroslava Barbieri）表示，今年將是西方發揮關鍵作用的一年，雖然她預測俄羅斯將保持軍武和人力優勢，但她相信歐盟和北約將認真致力於提高烏克蘭的防禦能力，「在2022年西方低估了烏克蘭的作戰能力，到了2023年西方低估了俄羅斯從軍事挫折中恢復、維持長期戰爭的能力。」

她認為，「2024年是西方不能再犯錯的一年，這場戰爭未來取決於西方能否接受現實，這不僅是一場關乎烏克蘭存亡的戰爭，也是關乎整個西方的戰爭。」

她指出，最好的情況就是美國前總統川普（Donald Trump）遠離白宮，加上西方大國就如何利用俄羅斯被凍結的資產替烏克蘭牟利制定一連串計畫；此外，烏克蘭也必須加強動員、守住防線，建立防空系統，「這些因素加在一起，就能讓烏克蘭在2025年重建進行大規模進攻的能力。」

她也警告，最壞的情況將是「美國孤立主義」和歐洲再次出現政治癱瘓，「俄羅斯將繼續利用西方的任何一點猶豫跡象，宣揚烏克蘭無法贏得這場戰爭，必須按照莫斯科的條件進行談判將是唯一選擇。」