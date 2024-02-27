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女子上班保暖穿搭！被主管多次嫌「噁心」　掀網兩派討論

▲女子上班穿搭被主管嫌「噁心」。（圖／翻攝自微博）

▲女子上班穿搭被主管嫌「噁心」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東一名女子近日在網上曬出自己的上班穿搭，因連日受低溫影響，公司也不開暖氣，使得她只好「洋蔥式」穿搭，卻被主管多次約談，嫌太噁心「要多注意公司形象」。此事引起熱議，不少人認為，若沒影響工作效率，有什麼好嫌的。

綜合陸媒報導，山東一名女子近日曬出自己的上班穿搭，並表示，因這套保暖穿搭多次被主管約談，「主管說我的穿搭太噁心了，還要我注意一下公司形象，要我換幾套體面一點的衣服，可是公司不開暖氣啊，我這樣實穿性很高。」

▲女子上班穿搭被主管嫌「噁心」。（圖／翻攝自微博）

▲女子上班穿搭被主管嫌「噁心」。（圖／翻攝自微博）

▲女子上班穿搭被主管嫌「噁心」。（圖／翻攝自微博）

▲女子認為，該穿搭的重點是禦寒。（圖／翻攝自微博，上同）

該女子介紹自己的穿搭，因上下班要騎機車的關係，連日雨雪交織，整張臉除了眼睛及鼻孔外，其餘皆用頭套包住，身上穿著黑色長版羽絨外套，一脫下裡面穿了件粉色小外套、奶茶色長版毛衣、格子毛呢褲、毛毛拖鞋，還配上紅色手套。

據悉，該名女子平日工作皆坐在辦公室內，不須外出面對客戶。相關貼文引起網友兩派看法。

一派認為，該女子的穿搭確實太隨性了，「舒服的穿搭不一定適合去上班」、「同事間觀感問題」、「公司是冷凍庫吧，穿成這樣太誇張了」、「體面一些讓主管對妳印象好點不好嗎」、「很確定公司裡已經沒有妳在意的人了」。

另一派網友認為，「反正是去上班的，方便工作就好」、「這樣穿沒影響工作效率就好，有差嗎」、「我連上班化妝都覺得浪費化妝品」、「我上班也穿的很隨性，我自己舒服就好」、「這才是真正的上班穿搭，不是說說而已」、「妳主管才有問題吧，因為員工穿搭要約談」。

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