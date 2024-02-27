澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

▲烏克蘭總統澤倫斯基敦促美國國會通過援烏法案。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基25日接受訪問時表示，若美國國會不通過總統拜登提出的600億美元（約新台幣1.9兆元）援烏案，烏克蘭將有數百萬人在抵抗俄羅斯的戰爭中喪生。

在接受CNN的訪談中，針對美國參議員范斯（J.D. Vance）「即使美國援助烏克蘭，戰爭的結果還是一樣」的說法，澤倫斯基表示，他不確定范斯到底明不明白當前的情況。

「想弄清楚就到前線看看到底發生些什麼事，和當地人民談談」，澤倫斯基說，向烏克蘭人民了解，一旦沒有這些軍援，他們會發生什麼事，「那麼他就會明白...將有數以百萬計的人被殺害。他當然不會明白，上帝保佑這場戰爭不是發生在你們的國土上。」

事實上在這場訪問播出前不久，澤倫斯基才在記者會上公布俄烏開戰至今，烏軍有多達3.1萬人死亡，但他駁斥俄方聲稱的烏軍死亡人數，在俄方公布的數據中，烏軍死亡人數要高得多。他進一步指出，在被俄軍占領的烏克蘭領土上，已有數萬至數十萬平民死亡。

CNN無法獨立核實烏軍實際死亡人數。戰事開戰至今，烏軍一直不願公布官兵實際陣亡人數，此前由烏方提及的數據，是2022年6月，時任國防部長列佐尼科夫（Oleksiy Reznikov）說，他相信有數以萬計的烏克蘭人遭到殺害；2個月後，時任武裝部隊總司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）表示，約9000名烏軍陣亡。美方則估計，大約7萬名烏軍陣亡，傷者人數是陣亡人士的一倍。

解密的美方情報文件顯示，與此同時，俄羅斯地面部隊人員與發起侵略前相比，已經損失了驚人的87％。