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烏軍才棄守重鎮阿夫迪夫卡　又從3公里外村莊撤軍！新防線位置曝光

▲▼ 烏軍撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）

▲烏軍17日撤出阿夫迪夫卡後，如今宣布再從拉斯托奇基尼村（Lastochkyne）撤退。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭放棄烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）後，俄羅斯軍隊如今正在持續推進戰線。烏克蘭軍方26日證實，烏軍已經從阿夫迪夫卡附近的拉斯托奇基尼村（Lastochkyne）撤退，並解釋撤退是為了在附近沿線建立防禦陣線。對此，俄羅斯國防部不久後也證實，俄軍已經佔領了拉斯托奇基尼村。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，烏克蘭軍方發言人利霍維（Dmytro Lykhoviy）26日在國家電視台上表示，烏克蘭軍隊已經從阿夫迪夫卡附近的拉斯托奇基尼村（Lastochkyne）撤退。拉斯托奇基尼位在阿夫迪夫卡西方約3公里處，是一處小型村莊。

▲▼烏軍棄守東部重鎮後 又從鄰近村莊撤軍。（圖／翻攝自Deepstatemap）

▲▼烏軍棄守東部重鎮後 又從鄰近村莊撤軍。（圖／翻攝自Google地圖）

▲烏軍表示，撤退是為了在奧爾利夫卡等地區建立防線。（圖／翻攝自Google地圖）

利霍維也解釋，他們之所以會做出這一項決定，是因為需要在附近的奧爾利夫卡（Orlivka）、托南克（Tonenke）、柏迪奇（Berdychi）等定居點建議防禦陣地，阻止俄羅斯軍隊進一步向西推進。

烏軍在烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡奮戰許久，且成功多次擊退俄羅斯軍隊的猛攻，然而由於缺乏彈藥，烏軍高層最終在17日宣布放棄並撤離阿夫迪夫卡。

在烏克蘭宣布放棄拉斯托奇基尼後，俄羅斯國防部26日在公布最新戰況時證實，位在阿夫迪夫卡地區的俄軍已經成功解放了拉斯托奇基尼，同時佔領了更好的前緣陣地，未來會持續改善前線局勢。

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