蘇丹紅辣椒粉竄全台　陳建仁：21家進口業者遭禁止

記者陳家祥／台北報導

含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉近來流向全台，蝦味先、菜䔕餅以及許多食品業者都受到波及；食藥署表示，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向，至今下架、封存辣椒粉及其產品近20公噸。對此，行政院長陳建仁27日說，就是因為透過很積極檢驗的結果才會發現，所以今年衛福部已禁止21家進口不合格含有蘇丹紅色素的廠商，拒絕受理。

▲行政院長陳建仁。（圖／記者湯興漢攝）



由於蘇丹紅辣椒粉流竄全台，在野黨立委也質疑食安五環系統性失靈。陳建仁說，從中國輸入含有蘇丹紅成分的辣椒粉問題，實際上從去年中開始，在中央跟地方檢驗中都有發現不合格的產品出現，所以就提高抽檢的比例，「然後抽檢比例一直增加，所以去年就逐批檢驗」。

陳建仁強調，就是因為透過很積極檢驗的結果，才會發現這些含有蘇丹紅色素的辣椒粉進口，所以今年衛福部也已經禁止21家進口不合格含有蘇丹紅色素的廠商，拒絕受理。

「蘇丹紅事件也顯示中央跟地方積極努力查驗，也呼籲相關食品業者也要加強自我管控。」陳建仁說，政府態度相當簡單，該查驗的就查驗、該禁止的就禁止、該開罰的就開罰，要確保國人食品安全，「也在這裡繼續呼籲，中央跟地方政府，還有政府跟民間大家攜手合作，確保食品安全」。