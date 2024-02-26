趕不上列車　日本妹伸雨傘「強迫開門」！列車長1招反制…全場大讚

▲列車長迅速開門關門，不讓女子上車。（圖／翻攝自FB魚漿夫婦）



記者施怡妏／綜合報導

搭地鐵時看到列進站，許多人都會奔跑上前，希望可以趕上，臉書粉專「魚漿夫婦」分享一則影片，日本地鐵站列車門關上，有位女乘客將雨傘往前伸，讓列車門夾住雨傘，強迫開門，機制的列車長迅速開門關門，不讓女子上車，魚漿夫婦大讚，希望大家不要拖延駕駛開車，「在日本真的很常看到」。

「這可能是最近看到最舒爽的影片了～」臉書粉專「魚漿夫婦」發文，轉發一則影片，在日本很常看到，有些人來不及上車，就會用東西卡住門口，「拖延駕駛開車，並強迫駕駛開門讓人上車」，不過影片中的列車長卻使出一招反制，車門打開一點點後便迅速關上，不讓女子有上車的機會。

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「魚漿夫婦」大讚列車長的行為，「這次的應對真的很強，我也是第一次看到原來門可以這樣開一下就關起來，不過大家還是被拖到了時間，希望以後不要有人這樣做了」。

貼文一出，掀起網友討論，「自私的人，應該罰錢」、「應該要以耽誤時間以及可能造成危險罰款」、「動作真快」、「台灣人不要學欸」、「原來到處都有不要臉的人」、「直接吃了閉門羹欸」、「搞不懂，放開後還想往前衝，天啊」、「真的活該丟臉，還影響大家，甚至還不死心」、「台灣也一堆這種人，車門都準備要關了才衝上車」、「事實證明，沒品無國界，每個國家都有這種人」、「這個手速有在練」。

不少網友都遇過類似的狀況，「香港天天都是，我的建議一律是罰」、「住在東京第五年，很常看到這種現象」、「東京超多的，親眼目睹用雨傘擋門，然後在香港也遇過，直接伸手擋，反而在台灣坐捷運沒遇過」。