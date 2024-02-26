解密海巡事件假截圖路徑　沈伯洋：低階手法操弄輿論

▲民進黨立委沈伯洋出席民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸執法爭端延燒，近期網路瘋傳一份造假截圖，假冒海委會主委管碧玲與前立委段宜康對話時稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張等語。認知作戰專家、民進黨立委立委沈伯洋今（26）指出，這是低階造假手法，企圖升高特定情緒，目的是要外界忽略中國「三無（無船名船號、無船舶證書、無船籍港）」船越界捕撈、拒檢逃逸等前提，轉而聚焦在台灣海巡執法是否過當。

沈伯洋今天上午出席民進黨團記者會，他出示近日在網路流傳的造假Line對話截圖表示，截圖造假手法大概分成幾種：一是從既有的截圖來造假，這是屬於比較低階的，二是中國有一種軟體可以直接製造所有對話軟體的截圖，只要輸入要用哪一個平台、什麼名字、內容要怎樣，就可以做圖出來，這種方式會比較精美一點。

沈伯洋分析，這次造假截圖是比較低階的，從這個截圖最早出現在微博，可知背後的政治目的，是一個非常重要的對內政治宣傳，也就是說，他們要故意藉此升高特定情緒，同樣的事情在時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台時也做過。

沈伯洋說，第二件事情要看做的人是誰，這一系列的帳號叫做「互fo帳號（指互相追蹤）」，一種叫做「小粉紅」，一種屬於中國官方的「融媒體」，如果是後者問題就大了，表示中國官方想要對台灣做輿論操作，如果是前者就代表「不值得理他」。他指出，不管是融媒體或小粉紅，為了衝KPI，會在台灣製造大量的假消息，最大的目的是為了「讓我們無法正視這件事情原本的前提」。

沈伯洋呼籲，整個海巡的事件是因「三無船舶」而起，但假消息故意讓外界聚焦在完全無關的事情，台灣也有政治人物去應和它，甚至應和的標準及方式更low。他強調，中國故意忽略「三無船舶」這件事，也故意忽略它有越界的問題，讓所有焦點聚焦在台灣的執法，因此，他呼籲必須回歸這個前提，不要讓中國像在南海一樣，繼續進行法律戰及輿論戰。

媒體詢問，如何看待中國媒體披露，泉州市台辦副主任、泉州晉江紅十字會高級顧問李朝暉曾質問台灣海巡部門：「明明人家都熄火你還衝撞，為何還衝撞？」沈伯洋回應，這是中國試圖製造所謂「新常態」的手法，當他們無法再以法律戰往前推進的時候，就會利用各式各樣的事件製造「新常態」，希望既存事實變成以後的法律事實，無論是中國在中南海、對菲律賓的作為都是如此。

沈伯洋說，台灣不能被中國轉移焦點，中國故意疑讓大家忘記「三無船舶越界」這件事情，後面才有辦法建立新常態，所以，他對這件事情的回應就是，要讓國人知道中國的手法，以及中國正在用法律戰試圖蠶食鯨吞台灣的主權。