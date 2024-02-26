東大寺車禍台人遭撞　旅行社還原現場：「鹿擋車前」駕駛倒車暴衝

▲日本奈良東大寺。（示意圖／CFP）



記者彭懷玉／台北報導

一家出遊竟然天人永隔，日本奈良市東大寺南大門昨（25日）發生一起死亡車禍，79歲的駕駛要煞車卻誤踩成油門，汽車暴衝後撞擊兩名行人，其中一名62歲台籍吳姓男子送醫後宣告不治，而該男子是和妻子、兒女一同出遊，行程第二天就發生憾事，目前旅行社協助家屬處理後事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奈良市東大寺南大門昨（25日）發生死亡車禍，死者為台灣旅客。（圖／大新旅行社黃文傑提供）



死者參加高雄大新旅行社旅行團，旅行社董事長黃文傑表示，該團24日抵達大阪，25日一早到奈良東大寺，全員下車後從表參道商店街準備步行至東大寺參拜；表參道除商店街店家外，禁止其他車輛通行，土產店老闆開車補貨，因為有鹿擋在前方，瞬間倒車暴衝，撞上62歲吳男員、一名52歲日本人以及另一名團員，日人與團員受傷，吳男頭部遭重擊，送醫3小時後傷重不治。

黃文傑透露，事後得知肇事者疑要煞車卻誤踩成油門而釀禍，目前旅行社積極協助旅客處理後事中。

▲台灣旅客在奈良市東大寺南大門發生車禍，同團旅客錄下警消救援畫面。（圖／大新旅行社黃文傑提供）

黃文傑表示，死者一家四口參加日本旅遊團，第二天就發生憾事，目前家屬三人住在奈良的飯店，並由大新旅行社員工協同處理後事，其他旅客往京都繼續行程。

黃文傑說，台日無邦交，遺體帶回需較久時間，目前家屬傾向將火化後帶骨灰回台灣，旅行社有投保意外傷亡250萬元保險，後續費用交由保險公司處理。

由於旅行團需要團進團出，有團員發生意外可能會延後回台時間。黃文傑表示，其他旅客仍希望按照原定計畫於2月28日返台，但時間仍未確定，旅行社會積極協助後續治喪及事故釐清事宜。