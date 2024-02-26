LV上衣被媽拿去拜拜…回來多一章！「太子爺聯名款」全笑翻

▲原PO的LV被蓋了中壇元帥章。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

想祈福或祭改，有些廟宇會要求帶上衣物，並在上面蓋神明平安章。就有網友表示，媽媽特地拿了一件衣服幫他祈福，廟方在衣服標籤下蓋了一個「中壇元帥」印章。令他哭笑不得的是，媽媽實在太會挑，一拿就是他的精品LV針織上衣，只能把淚往肚裡吞，「太感動了媽媽我愛您！」

有網友在「爆廢1公社」貼文，「我要感謝我的母親，知道我在外走南闖北，幫我拿了件衣服去祈福…消災解厄，太感動了媽媽我愛您！」只見原PO媽拿的是一件黑色格紋針織上衣，胸前和標籤的「LOUIS VUITTON」字樣超吸睛，原來是名牌LV上衣。

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實際查詢，這件針織衫在國外精品網站售價1千美金（約31572元台幣），價格不菲。不過，此時標籤下，卻有一個正方形的紅色印章，近看可見「中壇元帥」，令原PO只好幽默笑呼是太子爺聯名款，「娘親直接把他變成全球限量一件而已。」

看到照片後，其他網友紛紛莞爾，「除了本身的價值，加上太子爺的保佑，更加貴重」、「除了有太子爺的加持，還有媽媽的」、「別被LV設計師看到，說不定馬上會有這樣的衣服出現了」、「媽媽很有眼光知道要挑這件！直接變全球唯一聯名款！」