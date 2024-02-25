開館50年！　國父紀念館明起休館2年

▲國父紀念館2/26起休館暫停對外開放。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

國父紀念館自民國61年開館以來，已逾半個世紀，見證蔣經國、李登輝總統先後在此舉行宣誓就職典禮，舉辦金馬、金鐘、金曲獎頒獎典禮，長年提供民眾藝文、觀光、遊憩等服務。國父紀念館明（26日）起將休館暫停對外開放，進行主體建築整修工程，預計2026年第4季完工。

國父紀念館日前發布新聞稿表示，為提供更好的設施及展演環境，將自農曆年後展開整修工程，國父紀念館自1972年開館以來，已逾半個世紀，見證蔣經國、李登輝總統先後在此舉行宣誓就職典禮，舉辦金馬、金鐘、金曲獎頒獎典禮，長年提供民眾藝文、觀光、遊憩等服務，點點滴滴已成為市民的共同記憶。經過半世紀的歲月洗禮，國父紀念館部分設施老舊不堪使用，於2016年啟動「跨域加值公共工程計劃」（現更名為「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」），前已完成國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造，接著將於今年2月底啟動大會堂暨周邊設施升級工程。

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國父紀念館指出，去年10月完工的「中山文化園區景觀改造」案，完成了「三張犁支線」懷舊步道及「中軸林蔭廣場」，除回復王大閎建築師最初的設計理念外，並擴大樹木綠蔭與草地面積，整建與強化廣場鋪面，近期完成的「映池」更加突顯國館建築之美，完工後的中山文化園區提供了民眾舒適的戶外活動空間。

今年將啟動「大會堂暨周邊設施工程」，主要針對大會堂本體及其周邊空間與設施，除提升設施服務品質、強化現有功能外，並更新表演舞台、後台、觀眾席、空調系統、表演設備及大會堂周邊設施，整體強化軟、硬體服務機能，期能達成「提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能」等目標，符合藝文發展需求並擴大劇場使用效能。

國父紀念館「大會堂暨周邊設施工程」工期預計自至2026年底，因建築修繕及大會堂設施升級涉及機電、空調汰換及全面結構補強，為利工進，本館將於2月26日起休館暫停對外開放，休館前仍有規劃多場精彩展覽，展期至2月25日。 中山文化園區則維持正常運作不受影響。

國父紀念館於整修期間仍持續提供各項優質的藝文服務，包含辦理館藏巡迴展、舉辦中山青年藝術獎、孫學與國家發展相關學術研討會、走讀台灣特色建築與孫學研究相關活動等。廣受好評的生活美學課程也將移至東方工商教室辦理，繼續提供市民參與藝文學習服務。

國父紀念館經歷蛻變的關鍵時刻，未來將運用創新模式推出線上展覽，打破實體博物館時間、場域的限制，陸續推出精彩有趣的戶外文化活動，包含藝術市集、藝文表演、文化體驗、藝術導覽及生態導覽等，歡迎大家共同參與，體驗不一樣的國父紀念館風貌。