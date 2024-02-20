台北婦幼新品採購節　３／１～４台北世貿一館登場

圖、文 / 揆眾展覽提供



▲台北婦幼用品大展將於3/1-3/4世貿一館隆重登場

台北婦幼用品大展於3月1日至3月4日，限時四天在台北世貿一館隆重登場！【俏媽咪生活區】、【產前產後媽咪調養】、【寵愛寶貝用品】、【健康好寶貝】、【寶貝外出好幫手】、【寶貝教育玩具】等六大主區，滿足媽咪、寶貝一切需求。

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展出時間：113年3月1日(五) ~ 3月4日(一) 每日09:00至18:00

展出地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

主辦單位：揆眾展覽事業股份有限公司

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