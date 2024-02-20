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親子

台北婦幼新品採購節　３／１～４台北世貿一館登場

圖、文 / 揆眾展覽提供

▲（圖／揆眾展覽提供）
▲台北婦幼用品大展將於3/1-3/4世貿一館隆重登場

台北婦幼用品大展於3月1日至3月4日，限時四天在台北世貿一館隆重登場！俏媽咪生活區】、【產前產後媽咪調養】、【寵愛寶貝用品】、【健康好寶貝】、【寶貝外出好幫手】、【寶貝教育玩具】等六大主區，滿足媽咪、寶貝一切需求。

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本次婦幼展出匯集超過百大國內外Nuna、Chicco、Aprica、ABC Design、德國STM、OSANN、SafetyBaby、Bendi、Cybex、玉膳坊、KUKU、雀巢媽媽膠囊等知名品牌，聯手釋出各式展場專屬優惠，最低價下殺一折起！打造最優惠、好逛的婦幼新品採購節。

▲（圖／揆眾展覽提供）
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▲（圖／揆眾展覽提供）
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展出時間：113年3月1日(五) ~ 3月4日(一) 每日09:00至18:00
展出地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）
主辦單位：揆眾展覽事業股份有限公司

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