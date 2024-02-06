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超搶手／台北婦幼用品大展　新聞雲ＡＰＰ好康限量兌領

活動小組／綜合報導

2024台北婦幼用品大展，即將於3月1日至3月4日盛大登場！千大品牌匯聚，萬件超夯商品讓您好買、好逛、優惠滿滿！為了讓媽咪們輕鬆消費不踩雷，新聞雲APP特別準備了台北婦幼用品大展VIP雙人入場券，讓媽咪們一站式購足所有孕嬰用品需求！


參展期間，除了廠商推出展場限定優惠組合外，現場更有滴雞精試喝彌月大賞餐試吃以及寶寶護膚品試用等精彩活動。活動現場還將舉辦寶寶爬行比賽搬尿布大賽，有機會贏得豐富大獎！

（圖／活動小組）
▲快上新聞雲APP兌領台北婦幼用品大展VIP雙人入場券，限台北車站東森廣場親領。（圖／活動小組提供）

【展出資訊】
展覽日期 ：2024年03月01日(五) - 2024年03月04日(一)
展覽時間 ：10：00 ~ 18：00
展覽地點 ：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)

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要怎麼樣才能獲得門票呢？
1. 登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮回饋區」，使用東森幣兌換「台北婦幼用品大展VIP雙人入場券2張」
2. 50枚東森幣可兌換台北婦幼用品大展VIP雙人入場券2張 (3/1-3/4，一張票最多可2人同時入場)，並至台北車站東森廣場東廣場服務台兌領

▲台北車站東森廣場東廣場服務台。（圖／記者陳怡真攝）
3. 兌領時間即日起至3月3日，每日11:00至20:00。
4. 操作步驟圖如下↓↓↓

▲▼（圖／活動小組）

（圖／活動小組）

活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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如何獲得東森幣
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