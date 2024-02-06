超搶手／台北婦幼用品大展　新聞雲ＡＰＰ好康限量兌領

活動小組／綜合報導

2024台北婦幼用品大展，即將於3月1日至3月4日盛大登場！千大品牌匯聚，萬件超夯商品讓您好買、好逛、優惠滿滿！為了讓媽咪們輕鬆消費不踩雷，新聞雲APP特別準備了台北婦幼用品大展VIP雙人入場券，讓媽咪們一站式購足所有孕嬰用品需求！



參展期間，除了廠商推出展場限定優惠組合外，現場更有滴雞精試喝、彌月大賞、月子餐試吃以及寶寶護膚品試用等精彩活動。活動現場還將舉辦寶寶爬行比賽、搬尿布大賽，有機會贏得豐富大獎！



▲快上新聞雲APP兌領台北婦幼用品大展VIP雙人入場券，限台北車站東森廣場親領。（圖／活動小組提供）

【展出資訊】

展覽日期 ：2024年03月01日(五) - 2024年03月04日(一)

展覽時間 ：10：00 ~ 18：00

展覽地點 ：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)

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2. 50枚東森幣可兌換台北婦幼用品大展VIP雙人入場券2張 (3/1-3/4，一張票最多可2人同時入場)，並至台北車站東森廣場東廣場服務台兌領。



3. 兌領時間即日起至3月3日，每日11:00至20:00。

4. 操作步驟圖如下↓↓↓

►活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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