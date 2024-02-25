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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭台海「內海化」三步驟　綠委點名徐巧芯：藍營總順老共期待

▲▼民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會 洪申翰 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸漁民日前越界至金門海域捕魚，遭我海巡署追緝，過程中拒檢翻覆2人死亡，中國大陸海警局則宣布將在金廈海域常態化巡查，兩岸關係緊張。民進黨立委洪申翰表示，中共想要推進台灣海峽的「內海化」，若是他會有三步驟一步推一步，如果照國民黨立委徐巧芯意指的，盡量不要扣船，只會讓中方船隻越界行為更加猖獗，「國民黨每次宣稱的『監督行為』，總是順著老共期待的戰略邏輯」。

洪申翰說，如果是他要推動台海「內海化」，首先會把兩位中籍船員的死亡，歸咎成台灣海巡的錯誤，逼台灣政府認錯道歉；第二，讓台灣執法人員，在台灣法規授權的管轄範圍內，執法起來畏畏縮縮，失去底氣；最後，讓更多中方船隻，尤其公務船隻，更頻繁地在金馬禁限制水域出沒，甚至執行勤務，推進北京「灰色地帶」的戰略。

洪申翰表示，從一到三，北京一來可以製造更多衝突的機會，如果台灣執法人員要強硬，就會面對更高的衝突風險。但如果放軟一點，那可能就會逐漸增加中方船隻出現在台灣主權範圍的實質控制力，讓量變成為「內海化」的質變。所以這些情境，對台灣來說，都是需要非常非常謹慎應對的挑戰，尤其在戰略層次。也因此，台灣在處理台海的各種問題風險上，勢必都會要「有軟有硬」，去靈活地使用各種手段。這裡的軟，不是指軟弱，而是要有彈性。

洪申翰表示，這次海巡CP艇沒配置密錄器的問題，當然可以檢討跟改善，而兩位中籍船員在逃逸與追捕過程意外死亡，也讓人非常遺憾。但邏輯上，應該非常清楚，配戴密錄器與否，不是造成兩位中籍船員的死亡的原因。但最讓人難以接受的，是國民黨在金廈海巡事件的反應，簡單來說，就是順著老共的邏輯，在削弱台灣應對複雜兩岸風險的籌碼。

洪申翰指出，國民黨一直要把密錄器配戴的問題，上綱到執法錯誤，以一種語焉不詳的敘述，看似一直要把兩個中國人的死亡遺憾，歸咎給海巡的執法錯誤。這完全是把事件的發展，扭曲到上述中共最想要的情境1中。尤其，國民黨跟老共都想把問題導引到「有沒有碰撞」，好像若有碰撞，就是台灣海巡的執法錯誤，是台灣海巡造成兩人死亡，這更荒謬。

洪申翰說明，這艘中國船非法越界又拒檢逃逸，海巡必然要在風浪中追上去靠近，追逐過程當然可能有擦撞，而海巡自己也會在追逐或碰撞時，產生很大的安全風險。事實上，如果不拒檢逃逸，當然，雙方就不會有追逐碰撞的安全風險。兩個中國人之所以死亡，最關鍵的原因，是因為這艘三無漁船的非法越界和拒捕逃逸，以及中共對越界長期的縱容，這是最最基本而無法改變的事實。至於有沒有更好的執法方法，這並非不能討論，但這就留待司法單位做完調查再說，否則就是把自己推到上述中共內海化戰略的第一個誤區中。

洪申翰點名，昨天徐巧芯公開質疑扣船的正當性跟必要性，一副「可以驅離就好，幹嘛扣船」的意思。就像前面說的，處理兩岸的衝突跟風險，必然是有軟有硬，而扣人扣船就是我們嚇阻對方，讓他們付出最大代價的相對強硬手段。

洪申翰說，海巡扣船並不容易，尤其如果對方船比我們海巡還大，或是執法現場的風險高，都不是想扣就能扣。有時還要考慮船扣進來，金馬港口的船席位夠不夠的問題。但即便如此，為了更有效的威嚇，扣船的手段還是必須擺在前頭來嚇阻。

洪申翰認為，如果照徐巧芯意指的，盡量不要扣船，這對中國違法船隻簡直就是天大福音，因為越界違法的成本真的太低了，反正大不了就是被驅離而已，根本不痛不癢，更簡單說，在金馬海域的執勤難度已經很高，如果海巡還要被逼得綁手綁腳，只能用沒有威脅地軟弱執法手段，那只會讓中國越界越界船隻更多，讓我們的海巡人員，更頻繁地處在困難的執法情境中。也就是，讓老共更輕鬆地，把台海情勢推進到第二跟第三的戰略情境裡，大開「內海化」大門。

洪申翰指出，要檢討不是不行，但為何，國民黨每次宣稱的「監督行為」，總是順著老共期待的戰略邏輯，自己卸除自己面對複雜台海問題的重要籌碼？「以為大家都是傻子，看不出來嗎？」

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