美國商會肯定台灣治安　「人身安全」連8年讓外商最滿意

▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）



記者張豪／台北報導

「2024年商業景氣調查」報告（Business Climate Survey 2024 Report）有關工作環境 （Work Environment）面向評估，美國商會會員一致認為「人身安全」是最吸引外商前來台灣定居工作的要素。台灣治安滿意度再次獲外商一致好評。

值得一提的是「人身安全」從2017年之年度報告起，已連續8年獲選為吸引外商在台生活及工作品質最滿意項目，會員普遍認為台灣是友善工作、居住環境，高度肯定台灣警方在打擊犯罪層面之成效，認為台灣社會有良好的人身安全保障環境及機制，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅近期也公開盛讚：「台灣是我生活過最安全的地方。」

警政署表示，台灣美國商會（The American Chamber of Commerce in Taiwan）為了解我國投資環境優勢以作為外商前來我國投資之建議，於2023年11月20日至12月15日針對台灣居住生活品質列出19項吸引因素，對所屬444名企業會員代表進行問卷調查，該項調查自2011年起每年辦理迄今，其中2024年共有223名（約占會員總額50%）會員完成問卷。

除人身安全之外，對外國人的友善態度、社會安全穩定、健保制度及進步蓬勃的民主法治等居住生活品質面向，亦列為吸引外商前來我國發展之前5大因素。加上近期中正大學犯罪研究中心公布「112年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」顯示，民眾對「住家治安」滿意度達88.8%，為近10年次高，另對「警察維護治安工作」滿意度較前期大幅提升9個百分點，達到82.86%，顯示國內民眾亦對整體治安感到滿意，並肯定警察維護治安的表現。

警政署指出，依據該署最新委外調查結果，2023年下半年有90.61％民眾對居住社區整體治安表示滿意，近4年均維持9成以上；81.21％民眾對居住縣市整體治安表示滿意；86.50％民眾夜晚獨自走在居住的城市或鄰近地區覺得安全；89.31％民眾對居住鄉鎮市區警察整體服務表示滿意。

警政署強調：台灣治安環境已獲國內、外各界高度支持與肯定，但治安維護是長期工作，警政署仍將衡酌社會型態轉變，適時調整警政策略與治安作為，持續精進各項偵防犯罪策略、充實科技犯罪偵查能量及強化跨國打擊犯罪合作，並結合政府各部會力量，強化法制面、管理面、技術面及打擊面等各項精進措施，繼續維持台灣優良的居住及經商環境及治安狀況。

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