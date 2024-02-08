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台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男張女情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局逮捕im.B吸金案主嫌曾耀峯，離譜的是他涉通緝近7年卻仍在外經營詐騙吸金。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

震驚社會的外役監逃犯林信吾殺警案、以及國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃案，立法委員日前在立院質詢發現台灣司法體系的通緝名單，總計逃犯已經高達8萬名，台灣現行法律制度，通緝犯的產生來自法院、檢察官審理時發現犯嫌逃逸發布通緝，另外尚包含各級法院判決後，地檢署執行未到案的潛逃通緝，刑事局指出，通緝犯就是社會犯罪的危險因子，因通緝期間不適合從事正當工作，重複施行犯罪的可能性高，對社會治安和警員執勤安全的危害不容忽視。

至於為何台灣每年會幾均產出逾千名棄案潛逃的通緝犯荒謬現象，刑事局前國際科長、現任偵二大隊大隊長李泱輯認為，現行犯嫌移送審判制度存在若干問題值得討論。他指出，犯嫌未到案，或因判決後逃逸成為通緝犯「為什他們會跑？」答案其實很好理解，因為現行法律實務上，「逃避司法追訴、拒絕到案」並不會有任何損失，「被通緝、棄保潛逃，犯嫌不會因逃亡增加一條逃亡罪」，「逃往被抓後入獄，服刑期間也不會因逃亡紀錄累進處獄（增加徒刑），也不會影響假釋申請資格」，頂多就是沒收保釋金。

然而對於進行內線交易、組織犯罪，吸金、詐騙、甚至是販賣槍械毒品集團的涉案重犯來說，區區幾百萬甚至是千萬、億元保釋金，對他們進行犯罪所得動輒數十億、百億元來說僅是九牛一毛。

▲▼im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒(左起)與女友張淑芬移送北檢。（圖／記者黃哲民攝）
▲im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀峯(左起)與女友張淑芬移送北檢。（圖／記者黃哲民攝）

李泱輯舉例：包含全國重視潛逃海外的國寶集團朱國榮、或者是吸金達百億的im.B吸金案主嫌曾耀峯，後者更是全台司法機關不重視查緝逃犯的典型產物，曾耀峯是桃園地區四海幫堂主級要角，早因涉及槍砲等重罪遭判刑7年定讞。但曾耀峯2016年判刑後卻使用化名，搖身一變成為科技金融公司董事長，在外招搖撞騙長達7年，吸金逾百億；現行台灣司法系統面對通緝犯發布通緝，僅靠警方註記資料靠著民眾線報或隨機攔查逮捕，並無任何司法機關去進行在逃要犯的統整、分類和查緝。

朱國榮案則是在最高院判決前夕棄保潛逃，當時司法院解釋朱國榮未使用電子監控設備（電子腳鐐）的理由是「朱非暴力犯罪」，但警界指出，根據電子監控設備的使用相關規定，裡面並沒有規定非暴力犯罪者不可使用，但法院卻自己去自我限縮監控重大犯嫌行蹤的權力，只請犯嫌去派出所簽到做為防逃機制。

根據警政署統計，光是2008年至2018年的11年間，各地檢署、法院要求被告定期到派出所報到的案件數共有8861案，且司法院統計，近10年即有7096名被告在審理期間落跑，可見靠人工監督、電話聯繫的作法，並無法有效防止被告逃亡。加上《刑事訴訟法》增訂包括使用科技監控設備、限制活動區域，交出護照、旅行文件，禁止處分財產等4項防逃機制，但查扣護照幾乎在實務上未曾實施，加上從判刑定讞到收監作業期從數周到數月都有可能，台灣現行司法、收監制度等於變相鼓勵遭判刑犯嫌出國潛逃，顯得格外諷刺。

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