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泰國觀光贏台灣？他疑惑「究竟輸在哪」　眾人點出2原因：被狠甩

桃園機場,登機報到手續,旅客,出國旅遊,航空公司（圖／記者季相儒攝）

▲泰國觀光贏台灣，網友疑惑「台灣究竟輸在哪」。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠疫情的出國、回國限制解除後，許多國人開始報復性出國旅遊，除了日本之外，泰國也是台灣人愛去的熱門國家之一，不過有一名網友疑惑說，網路上有一派人認為，台灣觀光輸給泰國，讓他非常不理解「到底為為什麼輸泰國」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，歐洲擁有許多美麗的天然景觀與豐富的歷史建築，歐洲在觀光產業發展上贏台灣很正常，輸給日本他也能接受，畢竟玩起來真的方便又舒服，但輸給泰國他就看不懂了，「國力我們應該比他們強吧，泰國也沒有什麼歷史可看性啊」，「台灣觀光究竟為什麼會輸泰國？」。

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▲▼泰國觀光贏台灣？他疑惑「究竟輸在哪」　眾人點出2原因：被很甩。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，但多數人不認同原PO的看法，並點出泰國觀光贏台灣的原因，像是「住宿便宜」、「景點與食物很有當地特色」，有人說，「泰國旅店住宿真的很便宜」、「泰國有特色，吃喝玩樂，世界級觀光大國」、「光泰國菜就屌打台灣菜了」、「泰國歷史並不差喔，五星飯店便宜又大，海鮮也便宜」。

也有人說，「台灣只有超貴的住宿」、「情色業就輸了，台灣一堆假道學」、「台灣商人喜歡做一次性生意」、「國力跟觀光有什麼邏輯正相比關係」、「你知道日本觀光被泰國狠甩嗎」、「泰國連日本都贏」、「泰國沒有歷史性可看，是你的無知」、「我還想問鬼島憑什麼贏泰國」。

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