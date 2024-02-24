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偷吃籃球「鳥總」許智超！三鐵女國手自摸嬌喊：下體好濕　下場曝

▲▼ 「鳥總」許智超爆出婚外情。（圖／資料照）

▲「鳥總」許智超偷吃被妻子抓包，其中對象包含喬姓前三鐵女國手。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

綽號「鳥總」的國內著名籃球教練許智超爆出偷吃3女，除了和吳姓前電信女籃球員進出摩鐵，與何姓美商主管親密同遊柬埔寨，又被正宮抓包他和喬姓前三鐵女國手進出摩鐵，喬女還傳2部自摸片給許智超喊「下體好濕」，遭正宮求償2百萬。日前判決出爐，台北地院判喬女侵害配偶權，要賠40萬元。可上訴。

正宮指出，她和許智超從高中就是班對，因許智超曾是職業籃球明星球員，兩人結婚生子時都被媒體報導。她和喬女也是台北體育專科時的同學，喬女明知道許智超已婚仍發生婚外情，喬還稱呼許「老公」、「我的男人」，表達崇拜、超愛許智超，更在去年3月2度自拍自摸下體影片給許，喊「想死他」、「下體好濕」、「吃麵還是跟許智超一起吃才好吃」，並於4月23日前往摩鐵發生性行為。

正宮指出，喬女和許智超從摩鐵走出來被抓包，當時喬女立下字據，表示不會再與許智超繼續這種不正當男女關係，但是卻拒絕賠錢也不道歉，導致她因兩人外遇身心受創，需要尋求心理治療，還食不下嚥時常嘔吐，提告對喬女求償2百萬賠償金。

喬女在審理時表示，她因女兒加入校園籃球隊才和許智超有交集，並不知道許智超已婚，也沒有和許智超逾越一般男女分際的交往關係，何況兩人在摩鐵的照片中她穿戴整齊，衣褲錶鞋甚至提包都未離身。她會在摩鐵簽字據，是眼見許智超遭夥同正宮的不明男子毆打，她也遭正宮甩巴掌，當時為求脫身才簽名。

法官檢視相關證據，認為正宮雖提出摩鐵發票，但無從認定兩人發生性行為，但許智超和喬女對話經常出現「親愛的」、「愛你」，還傳送「飛吻」、「愛心擁抱」貼圖，除了喬女自拍私密片外，兩人還有諸多鹹濕對話，判定喬女已侵害配偶權，應賠40萬。可上訴。

另外，正宮指控許智超偷吃何姓美商主管，對她謊稱要去蘇州大學辦理博士班學務，實則和何女同遊柬埔寨，何女還暱稱他「小超超」、傳愛心貼圖、請求專車接送，而何女接到起訴書後，仍大方留許智超到家中過夜，讓她憤而對何女求償百萬的部分，則因證據不足敗訴。可上訴。

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