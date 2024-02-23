花蓮太平洋燈會慶元宵！限量龍年提燈大方送　猜燈謎再抽大獎

▲▼花蓮太平洋燈會現場結合歡慶元宵節活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本周六2月24日就是一年一度的元宵節，最適合家長帶著小朋友們提著燈籠逛燈會，也迎接春天的到來；「2024花蓮太平洋燈會」更將在元宵當晚限量發送可愛的龍年提燈，並舉辦猜燈謎及摸彩抽好禮的活動，參加民眾將有機會抱回任天堂Switch遊戲機、55吋液晶電視等大獎，縣長徐榛蔚歡迎民眾來太平洋燈會賞燈，更祝福新的一年「龍華富貴、龍福齊天」。

花蓮縣政府觀光處指出，從2月3日到3月4日的「2024花蓮太平洋燈會」，農曆春節間迎來滿滿的遊客，也為附近的東大門夜市及市區金三角商圈帶來人潮與商機。2月24日元宵節當天，縣府將安排一系列活動，從當天下午5點起（下午4點半開放排隊）在太平洋公園海洋劇場舉辦龍年燈籠手作教學，限量200名；至於限量的888份龍年小提燈及摸彩券則將於晚間6點起開放排隊領取，於6點半開始發放，數量有限發完為止！晚間7點則有天使、恩典、三立芳幼兒園小朋友們帶來熱情活潑的演出，以及元宵晚會的重頭戲猜燈謎與摸彩活動，現場不但有獎品可讓猜中燈謎的民眾拿回家，領到摸彩券的民眾更有機會抱回任天堂Switch遊戲機、55吋液晶電視等大獎回家過好年。至於晚間8點半主燈展演場次特別加碼璀璨煙火星空秀，讓參加的民眾可以大飽眼福，感受燈節的喜慶！

除了燦爛的水舞主燈秀及繽紛燈籠外，來燈會賞燈還可以拍照打卡參加現場集客活動，活動期間於燈會現場龍年相關燈飾拍照或活動立牌拍照，上傳至個人FB或IG （需顯示為公開分享），並寫下新年新希望或對本次燈會的感想，標註「#2024花蓮太平洋燈會」，完成以上步驟至大會服務台出示頁面，即可獲得龍年限定小物，送完為止；另在花蓮觀光粉絲團頁面按讚，即可獲得每日限定龍年春聯；活動期間於合作燈區「德利豆乾」、「遠東百貨」、「花蓮縣餅」、「豐興餅舖」、「阿美麻糬」或「遠雄海洋公園」完成任務步驟，即可享有店家好康喔！（好禮活動及店家以官網公告為主）



更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網https://www.hualien-lantern.com.tw

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