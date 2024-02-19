月入30萬直播主猥褻正妹！開價5萬打砲遭拒　強吻額頭下場曝

▲從事直播帶貨的許男猥褻正妹，不僅賠償對方16萬元，還被判刑6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名從事直播帶貨月入2、30萬元的許姓男子，為了追求正妹小莉（化名），邀對方到家中作客，並直接開價5萬元要女生和他交往，遭拒絕後，許男竟惱羞想硬上，強拉下她的口罩試圖強吻，小莉急忙伸手阻擋拒絕，並推託「有時間可再出來約會」，許男順勢輕吻她額頭後，才停手放她走。高雄地院審理後，依犯強制猥褻罪，處許男徒刑6月，可易科罰金，可上訴。

判決指出，許男2023年3月12日下午邀小莉到家中作客，他一看到小莉就直接開口說：「我給你5萬元，你要不要跟我在一起？」，並試圖與小莉發生性關係，遭小莉明確拒絕後，許男竟強行擁抱，並用身形優勢壓住她，拉下她的口罩想強吻，遭小莉再次拒絕並出手阻擋，許男又順勢親吻她的額頭，最後小莉為了脫身，只好佯稱之後有時間可以出來約會，許男才作罷讓她離去。小莉離開許男住處後，立即到附近派出所報案提告。

許男出庭時坦言當天就是想與小莉發生性關係，他辯稱雖然小莉嘴巴上說不要，但還是持續和他有曖昧對話，向他坦承有偷吃過，且抱、親對方時，小莉肢體也沒拒絕，所以不確定對方的意思，事後小莉傳訊息質問要他道歉，他才傳道歉訊息，但不表示當時他有強迫小莉。

不過法官認為，要求性主動的一方有確保他方之意願及係在自願情況下同意之義務，無所謂「沒有說不行，就等於願意」或有「半推半就」的模糊空間，認定許男當下未取得小莉明確、真摯的同意，強行以擁抱、親吻等方式滿足自己性慾，就是違反小莉意願的強暴行為，應負強制猥褻之罪責。

法官審酌，許男雖有詐騙前科，但他已與小莉達成和解，並賠償16萬元，獲得小莉原諒，但他欠缺尊重異性性自主決定權之正確觀念，又自承月收入甚高，因此將易科罰金折算標準提高到一日2000元，依犯強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金36萬元，可上訴。