國民黨團共識營將拍板8召委名單！　馬文君擬接國防、吳宗憲守司法

▲立委馬文君擬接國防外交委員會召委。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院第11屆第1會期常設委員會召委選舉將於29日舉行，國民黨團對於召委選舉是否與民眾黨合作，黨團內部看法似乎不一致。國民黨團今起連三天將至花蓮舉辦共識營，屆時將決定是否與白營合作，以及最終召委人選。不過，據了解，內部已經先提出8委員會召委名單，教委擬推柯志恩，司法將推「貪官剋星」吳宗憲。

傅崐萁日前針對藍白召委合作表示，國民黨團是「Open Mind」態度、但首席副書記長林思銘認為黨團應保持主體性，也就是自行推派召委人選，書記長洪孟楷今也表態，「當仁不讓。我認為召委不需禮讓，但議題上可接受建議並且排案往進步的方向邁進」。

雖然目前黨內對於是否藍白合作尚未定案，不過據了解，國民黨內部已提出一組8人召委名單，司法法制委員會國民黨擬推派新北市長侯友宜子弟兵、「貪官剋星」吳宗憲擔任；內政委員會，則擬由無黨籍立委高金素梅擔任；外交國防委員會，則由資深立委馬文君擔任。

至於經濟委員會由楊瓊瓔出任、財政委員會擬由羅明才、交通委員會擬由陳雪生、教育及文化委員會由柯志恩、王育敏則為社福及衛環委員會召委人選。

一名不具名的新科立委表示，國民黨先前與民眾黨的合作過程中有些不愉快，對於彼此的信任度也有些打折扣，雖然可以既往不咎，但信任感還是需要一步步來，未來法案上的合作可以是個開端。