台中燈會人潮多！警尋獲走失童　助母子「馬卡龍燈區」團聚

▲9歲童（右2）不慎在燈會走失，警方協助讓母子團圓。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

中台灣元宵燈會熱鬧非凡，吸引破百萬人次入場觀看，因場內人數眾多，家長須隨時注意孩童有無跟緊在身邊，昨（23）日晚間就有1名9歲男童不慎走失，幸經警方發現，員警帶著男童找尋母親，最後順利在「馬卡龍燈區」讓母子會合，結束一場虛驚。

台中市第六警分局表示，昨晚7時許，在僑大八街與凱旋路口的「龍之異次元」燈區擔任守望勤務的警員陳鐸元、徐志仁，發現1名走失的方姓男童，方童因走失顯得無助，2員先安撫他的情緒，再通報服務櫃台，並帶著方童四處尋找他的母親。

幾經找尋後，終於在敦化路與凱旋路口的「馬卡龍」燈區與方母會合，方母（39歲）向警方表示，她帶著一對兒女沿「Party龍」燈區欣賞花燈，卻因為人潮眾多，不慎與孩子走散，沿途尋找也無所獲，幸虧有員警的協助才母子平安團聚。

第六警分局長陳松寅表示，市民朋友前往中央公園賞燈時，應注意同行孩童安全；同時再次呼籲，前往燈會會場時，應將車輛停放於合法停車格，勿隨意停放在人行道，另市府對於園區周邊規劃8處停車空間，位於中央公園北側及南側分別有3處及5處停車場；另針對機車族需求規劃啟航路段作為機車停車區，計可提供近4200席汽車位及5000席機車位，歡迎市民朋友多加利用。