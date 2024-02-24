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竹北校園疑食物中毒！「120名師生」拉肚子　營養午餐檢體送驗

▲▼竹北校園疑食物中毒　120名師生拉肚子！營養午餐送驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣校園疑似發生食物中毒，衛生局派員前往調查。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府衛生局於22日下午接獲竹北安興國小營養師通知，校園疑似發生食品中毒案件，校方表示，有家長反映小孩於21日回家後出現腹瀉情形；經校方初步調查，有症狀學生主要分布在2-6年級，雖22日學生都正常上課並未請假，也無人就醫，惟校方基於學生安全，主動通報校園疑似食品中毒。

衛生局接獲通知後即刻派員至該校進行稽查，除檢視廚房衛生，也同時抽驗留樣檢體送驗，校方指出，校內廚房為自行設立，並提供21日營養午餐菜單，葷食內容包括炸醬麵、地瓜魚球、菠菜、雪花金針菇湯；素食內容包括炸醬麵、鹽酥雙拼、菠菜、雪花金針菇湯等食物。

校方表示，因家長反映孩子回家後有出現腹瀉情形遂向學校反映，據學校統計，不適人數師生共120人，衛生局已抽驗留樣檢體送驗，檢驗結果預計最快2周後出爐。

▲▼竹北校園疑食物中毒　120名師生拉肚子！營養午餐送驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼據統計，約有120名師生身體不適。

▲▼竹北校園疑食物中毒　120名師生拉肚子！營養午餐送驗。（圖／記者陳凱力翻攝）

衛生局指出，若留樣檢體經檢驗檢出病原菌，將依違反食品安全衛生管理法第15條及同法第44條規定，可處6萬元至2億元以下之罰鍰。衛生局亦將積極進行本疑涉食品中毒案件調查，釐清是否食物有致病菌並依相關規定辦理後續事宜。

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