警專女學生被強制驗尿！5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴　學校說話了

▲警專41期女學生高調貼毒照最後解釋是鹽巴，警專依規定開鍘。（圖／翻攝Dcard）

記者邱中岳／台北報導

台灣警察專科學校第41期的女學生，在22日傍晚疑似入住墾丁福華飯店開趴，甚至同行有人直接將k他命的食用工具放在桌上，讓同校學長看不下去，警專表示，女學生目前為休學狀態，但保留學籍，針對此事已經找該名學員採尿，並且後續刑案部分由恆春分局續辦。

台灣警察專科學校驚傳有女學生入住墾丁福華飯店，並在裡面舉辦毒趴，直接將毒品食用工具放在桌上，讓同校的學長看到了以螢幕錄影對方個人社群發布限時動態的方式，並且還貼上網路留言「學妹學壞了」。

警方事後找到該名21歲的周姓女學生，儘管周女解釋，當天拍的影片上疑似毒品k他命的東西，其實就是鹽巴而已，但是目前全案由恆春分局接手偵辦，且也要求周姓女學生強制接受驗尿檢測，以釐清是否有吸食毒品的疑慮。

據了解，Dcard上發出一段影片，寫下「保險櫃直接變拉K桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」，原來是同為警專的學妹，與友人入住墾丁福華飯店後，在房內飲酒、開咖毒趴助興，甚至將「K盤」（K他命吸食器）拿到桌上，而房內景象全被女學員高調PO上個人社群。

警專針對此事表示，周姓女學生為學生總隊專41期第4隊學生，因為左手肘受傷所以目前仍在休學當中，但在休學期間，違反紀律情節嚴重影響校譽，將依「台灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸。