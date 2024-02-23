3姊弟被撞！9歲妹昏迷指數降為3搶命中　醫護病榻前集氣畫面曝

▲彰基醫護病床前為9歲妹妹加油打氣，希望她能度過難關。（圖／院方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉陳姓3姊弟(10歲、9歲、8歲)昨(22日)晚間6時22分許，放學走路回家，卻遭74歲蕭男從後方撞飛，2名姊妹失去生命徵象，經搶救恢復心跳，分別送往彰化秀傳醫院及彰化基督教醫院搶救，至今天下午昏迷指數都僅3分，彰基醫院醫護人員非常不捨，在妹妹病床前為她加油打氣，希望她能度過難關。

▲妹妹在彰基兒童醫院加護病房急救。

彰基目前收治的是9歲女童妹妹，昨天晚上妹妹到彰基醫院前已失去呼吸心跳，院方立即啟動創傷小組來幫妹妹急救，在過程中發現她兩側有嚴重的氣胸，幫她插入胸管減壓，經過急救15分鐘後有恢復心跳。

彰化秀傳醫院醫師李佳穎指出，陳家10歲大姊事發後被往彰濱秀傳醫院，經過搶救後恢復呼吸心跳，再轉院至彰化秀傳醫院，由於她頭部受到重創，引發嚴重顱內出血及腫脹，醫療團隊想辦法用藥物降低腦壓，降低腦部損害，昏迷指數為3，暫時無法開刀手術，仍在小兒加護病房採支持性療法。

▲縣長前往醫院關心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於收9歲妹妹的彰基醫院急診重症部主任醫師林晏任指出，妹妹的腦傷較嚴重且腦壓偏高，以現在的狀況，不宜開刀，目前在兒童加護病房積極的控制腦壓。在電腦斷層檢查中發現不止氣胸還有顱內出血，身體還有多處骨折，不過因為出血的狀況比較嚴重，目前以藥物控制腦壓，整體的狀況還是相當不樂觀，昏迷指數只有3分，我們大家一起為他加油。

陳姓姊妹家庭因屬中低收入戶，且都在加護病房，雖大部分的醫療費用都由健保給付，但秀傳、彰基均強調，經由彰縣府社會處社工了解姊妹倆家境清寒，為特殊境遇家庭，兩院願承擔醫療過程所衍生的自費等其他所有費用，全力搶救。