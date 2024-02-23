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快訊／3月5日起公費流感疫苗「開放全民接種」　7萬多劑打完為止

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（23）日宣布，因應春節後流感疫苗打氣下降，但流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，並希望帶動長者打氣，公費流感疫苗自3月5日起，擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止。同時呼籲尚未接種的原公費對象，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群應儘速完成接種，以保障自身及周遭人員健康。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署說明，依據多項監測系統顯示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，與疫苗株相吻合。另外，至今年2月20日止，公費疫苗總接種數約650.3萬劑，整體疫苗使用率逾98.8%，僅剩餘約7萬餘劑，疾管署將按縣市需求調整，調撥部分疫苗至目前剩餘量較少的12縣市，以因應3月5日起擴大接種所需。

因疫苗數量有限，建議有意願接種的民眾可先透過疾管署流感防治一網通（ https://antiflu.cdc.gov.tw/ ）查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。

另外，疾管署表示，春節後新冠XBB疫苗打氣已恢復，本周二起每日接種數均超過1萬人，迄今已累計接種179.8萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計157.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計22.1萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約433.6萬劑、Novavax XBB疫苗約21萬劑。

目前變異株JN.1已為主流變異株，而美國研究顯示接種XBB疫苗可有效提升對抗JN.1之免疫保護力（對輕症保護效益可達5成），因此，疾管署提醒尚未接種新冠XBB疫苗民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力。

疾管署強調，目前國內流感及新冠疫情均呈上升趨勢，近日各級學校開學、燈會及宗教慶典等活動，人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，預估兩者在2月底至3月初將有一波流行，民眾仍應留意自身健康狀況，儘速接種流感及XBB疫苗，並持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

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