外送員違規被攔！嗆警「我年底選里長以後當總統」　瞎扯畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局警備隊警員，在22日晚間擔服交通疏導勤務，發現有外送員騎乘機車未依號誌，直接從重慶北路穿越公車道違規左轉至南京西路，警員當場將人攔下，但是外送員卻急著想離開，嗆聲自「年底要競選里長，以後要當總統」，警方最後還是依照規定開出2張罰單。

警方調查，在22日晚間於北市大同區重慶北路、南京西路口，47歲的曾姓外送員，騎乘大型重型機車行經路口，但是卻沒有遵照號誌燈指示，直接從重慶北路2段左轉南京西路，當街被警員攔下準備盤查身分。

▲大同分局警員攔查違規外送員還被訕笑，甚至還在影片中表示「叫柯文哲來」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將曾姓騎士攔下之後，曾姓騎士表示，自己是汽車可以左轉，而且還要接單送餐需要賺錢，而且左轉綠燈才過來，與警員發生爭執之後，警員告知要盤查身分，還告知警員如果開罰單一定要求撤銷。

警員輸入身分證要核對身分，曾姓騎士卻要離去被警員攔下，還控訴警員要打人，甚至還錄影要找媒體、黃國昌、柯文哲等人，曾姓騎士最後配合警員告知姓名，還直接在影片中說出「未來發展」。曾姓騎士不只要大家笑警員，還嗆聲「我4年後、8年後、16年後要當總統」，還稽查甚麼東西，並自稱黃牌機車可以左轉，但是最後警員也依照規定舉發開單。

▲外送員重機車牌被遮蔽，且還違規左轉，警方最後依照規定開單。（圖／畫面翻攝《社會事新聞影音》）

曾姓騎士對著警員表示，自己年底要角逐台中市南屯區的里長，最後警員請其離開，還被笑稱「沒事了，你看」，甚至還說「這就是台灣的警察啦」，還說這件事情要上新聞，事後還將秘錄器畫面PO網。

警方表示，當時正值下班時間，警員擔服交通疏導勤務，針對曾姓騎士違規部分，依照《道路交通處罰條例》第13條「遮蔽車牌」將可處2400元至4800元不等罰鍰，另外同法條第48條「未依號誌燈指示左轉」，也依規定祭出6百至1800元罰單。